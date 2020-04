El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Lòpez, ha denunciat aquest dilluns que el segon projecte de Llei de mesures urgents és fruit d’un “diàleg fràgil i d’una simulació de consens per part de Govern. Lòpez ha reclamat aquesta tarda un paper més actiu en la presa de decisions: “estem treballant amb un calendari molt ajustat per preparar esmenes a aquest projecte que ha deixat fora molts dels aspectes que per a nosaltres eren importants”. Més consens, més diàleg i més argumentació per part de Govern amb la resta de grups parlamentaris han estat les principals demandes del PS, que alerta que moltes de les propostes no han tingut ni retorn ni justificació.

Des del PS remarquen que el Consell General ha estat “desaparegut” en la gestió d’aquesta crisi. En aquest sentit, Lòpez ha recordat que el PS va votar favorablement un projecte de llei treballat conjunrtament amb la resta de formacions: “Aquell dia vam oferir la nostra mà estesa a treballar i a seguir cooperant amb el Govern. El que ha passat aquests dies ha estat una realitat ben diferent del que nosaltres i els nostres ciutadans hauriem dessitjat”, ha declarat Lòpez. “La comunicaciò ha estat intermitent per part de Govern, el diàleg ha estat fràgil i el nostre paper en la presa de decisions, passiu”, ha lamentat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. “Aquesta és una setmana central per revertir la situació, i que el Consell General, que és l’òrgan en el qual rau la sobirania del poble andorrà, agafi una responsabilitat central”, ha explicat Lòpez.

Aquesta manca de consens queda evidenciada pel gran volum d’esmenes al segon projecte de Llei de mesures urgents que presentarà el Partit Socialdemòcrata, que, segons ha explicat Lòpez: “encara no hem pogut tancar perquè vam rebre el projecte ahir a les 23.34 h. i aquest matí encara ens van enviar alguns aspectes que no se’ns havien notificat”, ha assenyalat Lòpez: una miltitud d’esmenes que busquen contribuir positivament en el teixit productiu de les empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els ciutadans d’Andorra.

Text PS