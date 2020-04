El Govern ha previst que les mesures econòmiques que es volen impulsar per fer front a la crisi econòmica i social derivada de l’epidèmia del coronavirus suposarà que el pressupost del 2020 s’hagi de modificar ja que es preveu que els ingressos caiguin 50 milions d’euros i que les despeses s’elevin per sobre dels 140 milions de l’import previst inicialment i que siguin de 544 milions. Això farà que es tanqui l’any amb un dèficit de 179 milions d’euros. “És una decisió molt difícil d’agafar però és un pas necessari de cara a la ciutadania i al teixit empresarial”, ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, detallant que el deute de l’Estat se situarà en un 51% del PIB, molt per sobre del 33,7% que s’havia previst i ha afegit que es treballa perquè de cara al 2025 els comptes puguin tornar a estar dins el que marca l’anomenada regla d’or i que per tant se situï per sota del 40%, concretament en el 39,5%.

Jover ha destacat que la revisió del pressupost que s’ha fet suposa una reducció de les inversions en 17 milions d’euros i una rebaixa de la despesa de funcionament de set milions i ha manifestat, també, que l’executiu recorrerà a “una part petita” de les reserves de FEDA i Andorra Telecom de 30 milions: 20 de la companyia de telecomunicacions i deu de l’elèctrica. El portaveu de l’executiu i també titular de Finances ha recordat que en els crèdits tous; els ajuts directes a empreses i autònoms; les rebaixes de quotes de les societats públiques; les despeses sanitàries i altres el Govern destinarà 416 milions, 230 dels quals en crèdits tous i 150 en ajuts directes a empreses i treballadors per compte propi. I ha recordat que aquesta despesa derivada de la crisi sanitària suposa ja gairebé la totalitat del que l’executiu preveia ingressar el 2020: 427 milions. Però ha emfasitzat que es prenen aquestes decisions perquè “l’objectiu principal és permetre que les empreses puguin mantenir els llocs de treball”. I ha volgut incidir en el fet que una de les eines que deriven del segon paquet de mesures, la suspensió de l’activitat laboral, va acompanyada d’ajuts “perquè la pèrdua de retribucions no suposi una pèrdua del poder adquisitiu”.

Precisament en aquest aspecte de les suspensions temporals del contracte de treball (STCT), una de les novetats que es deriva de la segona llei òmnibus, ha volgut incidir l’executiu en la roda de premsa d’aquest dilluns al vespre, per tal de fer la pedagogia necessària perquè tothom pugui entendre aquestes mesures. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha recordat que aquest mes d’abril les empreses han de pagar el salari de manera íntegra, ja que la suspensió del contracte de treball, total o parcial, no serà aplicable fins al mes de maig. Gallardo ha remarcat que les suspensions les podran aplicar empreses legalment establertes al país, que hagin suspès l’activitat o que puguin demostrar una davallada en la xifra de negoci superior al 50% i que no tinguin deutes amb l’administració. Tal com ja havien avançat diumenge, en les rendes més altes la part que haurà d’assumir els treballadors serà més alta que no pas en les rendes més baixes, que són les que es volen “protegir”. El Govern assumirà en algun dels casos, com el del salari mínim, un 75% del salari del treballador a més de la part proporcional de la branca general juntament amb la patronal, i el treballador, al seu torn, assumirà el seu percentatge a la branca general. “Les persones afectades segurament no estaran contentes però demanem un esforç i comprensió”, ha manifestat Gallardo, que ha apel·lat a la “corresponsabilitat i la proporcionalitat” d’aquestes mesures. En aquest sentit, ha remarcat que caldrà fer “sacrificis” però ha afegit que la voluntat del Govern amb aquestes mesures és “no deixar ningú enrere”. Des de l’executiu s’ha posat en relleu que un cop s’aprovi la llei els assalariats tindran al seu abast un simulador per poder calcular com afectarà la suspensió del contracte en el seu salari final. Per exemple, les persones que rebin el salari mínim el percebran de manera íntegra sense cap rebaixa i una persona que cobri 1.500 euros veurà reduït el salari en un 9%. Tant Jover com Gallardo han recordat que aquestes persones que vegin rebaixades les seves retribucions poden gaudir d’una reducció del lloguer del 20% o la carència de la hipoteca, que es trasllada al final del préstec hipotecari.

Quant a les demandes fetes per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) que s’estengui el període per recuperar les hores no treballades durant el març i l’abril fins al 30 d’abril del 2021, Gallardo ha manifestat que de moment no s’ha vist necessari i que per tant el termini és a finals d’aquest any. I quant a les reunions que des del ministeri de Funció Pública s’ha mantingut aquest dilluns amb els sindicats, els dos ministres han manifestat que del que es tracta és d’optimitzar recursos a l’administració pública i que els esforços que es demana als funcionaris no tenen per què passar per una reducció salarial. Han recordat en aquest sentit, que els càrrecs públics veuran reduïda la retribució d’acord amb una llei que es treballarà a partir d’ara.