Les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran estan dotades amb 7.000 tests ràpids, 5.600 a les comarques de Ponent i 1.400 a les de muntanya, per a fer proves serològiques de COVID-19. Aquests s’han enviat a les àrees bàsiques de salut del territori i aquest dilluns els professionals de l’atenció primària han començat a utilitzar-les, principalment, en usuaris i treballadors que no hagin donat positiu prèviament en un test PCR. Concretament, les proves s’han iniciat en quatre centres on s’han registrat casos de coronavirus: la Residència d’Avis Vall d’Àger (Noguera), la Residència La Fuliola i Boldú (Urgell), el Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la Residència Sant Antòni de Vileha (Val d’Aran).

Els resultats dels tests ràpids serològics permetran organitzar internament els centres residencials i prendre les decisions que s’escaiguin per ajudar a evitar contagis. Els casos negatius de les proves requeriran d’una confirmació per PCR i, si aquesta dona positiu, els usuaris seran aïllats de manera automàtica dins del mateix equipament o es derivarà a un altre si a la mateixa residència hi ha dificultats per dur a terme aquesta mesura. Mentre, els treballadors que obtinguin un resultat positiu per PCR, seran donats de baixa immediatament i es confinaran al seu domicili.

Els testos ràpids serològics es basen en la resposta immunològica del pacient, es poden fer a peu de llit i els resultats s’obtenen en 20 minuts. A més. tenen més fiabilitat en estadis més avançats de la malaltia i permeten saber qui l’ha passat i qui no. Les proves PCR detecten la presència del virus des de l’inici de la infecció, són les més fiables i es realitzen en un laboratori acreditat i en condicions de bioseguretat, però la mostra es pot extreure en qualsevol indret. El temps de processament va de 4 a 6 hores, tot i que hi ha alternatives més ràpides que s’espera introduir aviat. També cal afegir que en aquest cas es necessita l’expertesa d’un microbiòleg per a la seva interpretació.