El programa nadalenc de la Seu ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ inclou una prop de 70 activitats

Aquest dimarts s’ha presentat en roda de premsa la programació nadalenca de la Seu d’Urgell coneguda per ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ que proposa per a aquestes festes prop de 70 activitats, de les quals prop d’una trentena estan adreçades als infants i als joves, que tindran lloc del 4 de desembre al 6 de gener de 2022.

Així ho ha anunciat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, acompanyat pel vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, el regidor de Joventut, Joan Llobera, i la regidora d’Infància, Núria Tomàs.

En aquesta presentació, l’alcalde urgellenc ha manifestat que “el Nadal a la Seu d’Urgell és sinònim del Món Màgic de les Muntanyes, un esdeveniment molt important a la ciutat”. Respecte a la programació, Francesc Viaplana ha remarcat que “sí l’any passat, a causa de la pandèmia, vam haver de fer un seguit de modificacions que van consistir a traslladar tota l’activitat al carrer, obtenint una molt bona acceptació per part dels veïns i comerciants, enguany també repetirem el format, un format d’èxit, perquè dona molta vida als carrers”.

L’alcalde de la Seu també ha avançat que enguany s’ha augmentat la il·luminació nadalenca dels carrers i places de la ciutat, i alhora s’ha reforçat en les dues entrades del municipi “per demostrar visualment la importància que té la programació nadalenca”.

Actes adaptats a la situació epidemiològica

Per la seva, Jordi Fàbrega, ha volgut remarcar que tots els actes del ‘Món Màgic de les Muntanyes’ s’han preparat igual que l’any passat, prioritzant la salut, tenint en compte la situació epidemiològica per minimitzar el risc de contagis. “Durant els dies que se celebrarà aquesta programació nadalenca s’anirà seguint l’evolució de la situació epidemiològica per si cal fer petites adaptacions dels actes”. Fàbrega ha destacat que es podran celebrar la gran majoria de les activitats “perquè tots s’han preparat per poder dur-los a terme, ja que tindran lloc a l’aire lliure i s’hi aplicarà tots els protocols Covid”. Respecte a la pandèmia, el vicealcalde ha afegit “malgrat que està ja dins la sisena onada, aquest any la situació no és comparable amb la de l’any passat per a aquestes dates a l’estar la majoria de persones vacunades, però que la població que no està vacunada són els infants perquè no es vacuna per sota dels 12 anys”. “Amb tota la il·lusió del Nadal, però amb prudència, podrem celebrar i gaudir al carrer d’un Món Màgic de les Muntanyes. Des de l’equip creiem que pràcticament totes les activitats es podran celebrar”.

Encesa de llums i la Seu màgica

El tret de sortida de la programació nadalenca ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ serà el dissabte 4 de desembre, a 2/4 de vuit del vespre, amb l’acte de l’encesa de llums de Nadal dels carrers i places de la Seu d’Urgell que vindrà precedit per un castell de focs a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell que tindrà lloc a la plaça dels Oms, en lloc de la Torre Solsona com s’havia fet anteriorment.

Abans de l’encesa, veïns i visitants podran gaudir de La Seu Màgica amb la Caseta del Món Màgic, al peu del passeig Joan Brudieu; el Racó dels Desitjos, a la plaça Patalín; el Bosc Màgic, ubicat al parc del Cadí; l’Escenografia del Rescat, al Camp del Codina; l’Espai de la Música, a la plaça de les Monges; Joc de trons, ubicat a la plaça de Sant Roc; i l’Indret màgic de les associacions, ubicat al passatge de la Missió, tots ells llocs molt especials i decorats per persones i col·lectius de la Seu, amb animacions, personatges, música, escrofus, entre d’altres.

També el mateix dissabte se celebrarà la Shopping Night, a càrrec dels comerços del carrer Major que obriran les portes de les cinc de la tarda fins a les deu de la nit.

Pel que fa als actes culturals de la programació nadalenca destaca la posada en escena novament de l’obra teatral ‘El rescat dels Minairons’, amb més de 70 actors i actrius de la Seu d’Urgell, dirigits per Joel Pla i l’Escola de Teatre, que oferiran la versió teatral escrita per Agustí Franch, de la història del Tió de la Freita. Serà al teatre de La Salle, els dies 19, 23 i 26 de desembre, i els dies 2 i el 6 de gener.

Mercats de Nadal: els dissabtes 4, 11 i 18 de desembre

També per a aquestes dates nadalenques tindran lloc els Mercats de Nadal d’artesania, al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, concretament els dissabtes 4, 11 i 18 de desembre, de 2/4 d’onze del matí a 2/4 de nou del vespre. Durant aquestes festes també es podrà gaudir novament de la ruta dels tions, que es compon de 14 troncs diferents col·locats en diferents punts de la ciutat.

Activitats infantils

Els nens són els protagonistes de la programació del Món Màgic de les Muntanyes. Entre les més de 25 activitats adreçades a infants i joves destaca la que tindrà lloc el diumenge 12 de desembre, on els més petits podran anar a buscar els tions al bosc, concretament al Pla de les Forques. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a partir d’avui mateix a l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/monmagic2021/

El 24 de desembre, de cinc de la tarda a vuit del vespre, se celebrarà el tradicional Tió de la Freita al Parc del Cadí, on hi haurà la presència de minairons i escrofus, acompanyat de música en directe i l’escalfor de la màgia de la nit de Nadal.

El dia 5 de gener, a les nou del matí, els nenes i nenes de la Seu d’Urgell tindran un despertar màgic, i a partir de 2/4 de set de la tarda i fins a les vuit del vespre, se celebrarà la Cavalcada de Reis i la Benvinguda del Sr. Pipa, amb un recorregut pels carrers de la ciutat que finalitzarà a la plaça de Joan Sansa on tindrà lloc la recollida de cartes dels infants per part de Ses Majestats.

També hi ha altres propostes familiars per a aquestes festes nadalenques com l’App del joc dels minairons i la recepta de la galeta màgica, que aquest any és de xocolata. La recepta, de la pastisseria Cadí de la Seu d’Urgell, es pot trobar al programa del Món Màgic de les Muntanyes.

Activitats per a joves

Per a dissabte 4 de desembre, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, els i les joves podran gaudir d’un concert de versions de WASA Corporation i del DJ. Sergi Domènec, de Flash FM.

Per a dissabte 11 de desembre, concert de música urbana amb el grup Pawn Gang.

També pel jovent s’ha organitzat pel dia 27 de desembre l’Escape Room City la Seu Art, on els i les participants tenen una missió especial i molt important: descobrir l’art amagat de la Ciutat. Hi haurà dos torns de joc.

Per a dimecres 29 de desembre tindrà lloc un Laser Combat, a les 12 del migdia, a la Font del Lleó, del Parc del Valira. El dijous 30 de desembre, cinema juvenil i familiar amb la projecció de la pel·lícula ‘Cazafantasmas: más allá’, a Cinemes Guiu.

Més espectacles

Diumenge 5 de desembre, la Catedral de Santa Maria d’Urgell acollirà el ja tradicional concert d’Orgues de Ponent i del Pirineu; el dimecres 8 de desembre, un espectacle familiar a Sant Domènec: la Filomena se’n va al mercat, a càrrec de la companyia Els Ministrils del Raval. El diumenge 12 de desembre, espectacle del Mag Lari amb ‘Un Nadal amb Mag Lari’, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.

Novetat: La cançó del Picarol

El Duet Daura (Ivan Caro i Pilar Planavila), amb la veu d’Agnès Aràjol, han enregistrat la cançó del Picarolque es podrà escoltar a RàdioSeu, a les escoles, entre altres llocs de la Seu d’Urgell durant les festes de Nadal.