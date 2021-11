Encamp i el Pas de la Casa inicien els actes de Nadal amb l’encesa de llums

Encamp i el Pas de la Casa encetaran els actes de Nadal amb l’encesa de llums, el pròxim 1 de desembre, amb diferents actuacions musicals, l’obsequi dels calendaris d’Advent gratuïts per a menors de 12 anys i el repartiment de coques i xocolatines.

L’esdeveniment començarà a les 18:30 hores a la plaça dels Arínsols d’Encamp, amb l’actuació del Cor de Rock d’Andorra, i simultàniament al Pas de la Casa, a l’Oficina de Turisme, amb l’actuació musical del cantautor Patxi Leiva.

L’encesa de llums es farà a les 19:00 hores, tant a Encamp com al Pas de la Casa, de forma simultània. A la plaça dels Arínsols d’Encamp, serà una actuació de l’Esbart Sant Romà, preparada especialment per a l’ocasió, la que marcarà el moment previ a l’encesa.

Un cop il·luminada la parròquia amb la decoració nadalenca es repartiran coques i xocolatines, en format individual, als assistents i seguirà l’actuació musical tant del Cor Rock d’Andorra, a Encamp, com de Patxi Leiva, al Pas de la Casa.

Repartiment dels calendaris d’Advent

Durant l’encesa de llums el comú d’Encamp també repartirà els calendaris d’advent als infants residents a la parròquia menors de 12 anys, que inclouen la carta dels desitjos per enviar al Pare Noel i als Reis d’Orient. Els obsequis contenen xocolatines i estaran personalitzats amb una creació visual que recull alguns dels trets característics d’Encamp i del Pas de la Casa.

Tal com ha recordat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica “un any més s’ha optat per aquest format individual” i per tant “adaptar les tradicions a aquesta situació de pandèmia“.

Per obtenir el calendari cal recollir, abans del dia 1 de desembre, un val a les oficines de turisme, sense el qual no es podrà bescanviar i obtenir el calendari el dia 1, durant l’encesa de llums.

Per a més informació es pot contactar amb les oficines de turisme al +376 731 00 (oficina d’Encamp) o al +376 755 100 (oficina del Pas de la Casa). L’horari de les oficines és de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h.

Fira de Santa Llúcia a la plaça de Sant Miquel

Els primers actes de Nadal continuaran durant el cap de setmana, del 4 i 5 de desembre, amb la Fira de Santa Llúcia que se celebrarà a la plaça Sant Miquel d’Encamp.

Durant la fira hi haurà diferents parades de venda d’artesania, flors, productes locals i alimentació i diferents actuacions musicals durant tot el cap de setmana.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat que “hi haurà 14 parades durant tot el cap de setmana i estem molt contents de la participació de les entitats, artesans i comerços”.

El dissabte 4 de desembre començarà amb l’actuació de La Caixeta, un espectacle de carrer que amb una capsa de música gegant els actors i músics animaran el mercat i explicaran històries a grans i petits.

Durant el cap de setmana també hi haurà un contacontes i tres tallers gratuïts de manualitats, adreçats a infants de 3 a 9 anys, amb temàtica nadalenca. Les inscripcions es podran realitzar directament a la fira.

Dissabte al migdia, a les 12 h, hi haurà l’actuació musical de Noa Ashti, Elias Porter i David Font amb “Encantant Nadales” i diumenge serà el torn de les reines del Swing amb “The Swing Girls” a les 17 h de la tarda.