El PS reclama una llei més ambiciosa per al benestar dels animals

El Partit Socialdemòcrata ha reclamat aquesta dimarts una llei de benestar dels animals més ambiciosa que la llei de tinença i protecció vigent i que garanteixi els seus drets. La vocal del Comitè Executiu del PS Marta Pujol ha destacat que la Llei hauria de preveure mecanismes més clars per combatre el maltractament dels animals, amb procediments sancionadors més durs per als casos d’abandonament, tancament perllongat, etcètera. Pujol ha recordat que els animals de companyia ajuden a combatre el sedentarisme, la depressió i altres problemes de salut mental.

Així mateix, Pujol ha subratllat que cal prendre altres mesures per prevenir l’abandonament d’animals, ja que cada vegada es produeixen més casos per dificultats econòmiques de les famílies, i ha recordat que calen mesures per afavorir l’accés als habitatges de lloguer, molt complicat per a les persones i famílies amb mascotes perquè sovint s’estableixen clàusules que les prohibeixen. “En un contracte, les condicions les estableixen les parts que el signen, però si la Llei d’arrendament prevegés, per exemple, que cal contractar una assegurança per possibles desperfectes que pugui causar l’animal de companyia, podria ser una solució, així com exempcions fiscals per als propietaris que acceptin animals, etcètera”.

També ha volgut deixar clar que les instal·lacions i els equipaments públics per a animals són insuficients i que la taxa de tinença no té sentit si no s’ofereixen espais adequats a les necessitats de passejar i córrer, i que el registre d’ADN caní no ha tingut el consens dels veterinaris, que​ segons diuen estan assumint tasques informatives i administratives que no els pertoquen. “A curt o mitjà termini potser es constata que ha representat un malbaratament de pressupost públic.”