El president de Ferrocarrils durant la presentació del Torgo (Govern.cat)

Vall de Núria, estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acaba d’estrenar el Torgo, el primer vehicle 4×4 totalment elèctric, inexistent en el mercat i fabricat exclusivament per a FGC. Aquest cotxe, amb el qual les persones visitants podran descobrir indrets magnífics de la vall, juntament amb la posada en funcionament per primera vegada a l’estiu del Telecadira la Pala, formen part de les novetats de la temporada a Vall de Núria. Aquest cap de setmana també s’ha inaugurat l’exposició de la temporada dedicada al fotògraf Toni Anguera, molt vinculat a l’estació de muntanya.

Descobrir la Vall amb el Torgo

El Torgo ofereix a tots els visitants de Vall de Núria la Ruta Descoberta Ecovall, amb la qual es convida a explorar els diferents indrets de la zona i a conèixer de primera mà el projecte Ecovall, amb el qual Vall de Núria vol esdevenir referent en gestió ambiental responsable.

Aquest innovador vehicle ofereix comoditat i confort a les persones usuàries per la disposició i la tipologia dels seients així com per l’accés al seu interior, amb portons amplis d’obertura vertical. Les principals característiques són:

9 places (comptant el conductor)

4.700 kg

2 motors, 1 per eix

Potència màxima 350 kW (476 Cv)

Puja pendents del 40%

Autonomia de 100 km

El Torgo ofereix una experiència de zero emissions i màxima aventura, i combina rendiment, sostenibilitat i tecnologia en un entorn natural privilegiat envoltat de cims de gairebé 3.000 metres. Les sortides seran de 45 minuts (a les 15 h, 16 h i 17 h) i estan disponibles els caps de setmana de juliol; diàriament del 28 de juliol a l’1 de setembre, i els dies 6, 7, 11, 12, 13 i 14 de setembre.

A més de les activitats, el Torgo està pensat també per a millorar les comunicacions a Vall de Núria ja que també podrà transportar clients a l’Alberg quan les condicions climàtiques no permetin el funcionament del Telefèric, tant a l’estiu com a l’hivern.

Vall de Núria ofereix, a banda del Torgo, un ampli ventall d’activitats per a tot tipus de públic. Més informació, AQUÍ!