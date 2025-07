La Molina activa la totalitat de la seva oferta estival

La zona del llac de La Molina ofereix bicicletes aquàtiques, patinets d’aigua i caiacs (Govern.cat)

La temporada d’estiu a La Molina culmina la seva posada en marxa aquest mes de juliol, moment en què l’estació gironina activa la totalitat de les seves propostes. Aquesta fita marca el punt en què tots els serveis i activitats estan plenament operatius, garantint d’una experiència estival completa per a tots els visitants.

Aquest cap de setmana, La Molina ha estrenat el Metapark, una innovadora proposta de la Ruta de la Fauna que ofereix una experiència de senderisme immersiva amb realitat augmentada. Les persones visitants poden veure, escoltar, conèixer i, fins i tot, fer-se fotos amb la fauna més emblemàtica dels Pirineus. Aquesta ruta, apta per a tots els públics per la seva baixa dificultat (2 km i 100 m de desnivell), està oberta tots els dies de l’any i té una durada d’entre una i dues hores. Només és necessita un mòbil o una tauleta de lloguer.

També s’ha obert la zona del Llac, epicentre de diversió amb una variada oferta d’activitats aquàtiques i esportives. Els visitants podran llogar caiacs i patinets d’aigua, així com les innovadores bicicletes aquàtiques, que permeten explorar el llac d’una manera única i original mentre es fa exercici. Són aptes a partir d’1,50 m d’alçada. Els més petits comptaran amb les bicicletes elèctriques infantils per a nens i nenes de 3 a 8 anys, ideals per a iniciar-se en el món del ciclisme. La zona també es complementa amb un circuit esportiu, pista de vòlei i l’activitat del disc golf, el que assegura opcions per a tots els gustos i edats.

Els visitants de La Molina, a més, ja poden accedir al telecadira Cap de Comella, que estarà en funcionament durant els caps de setmana de juliol. A partir del 21 de juliol, aquest remuntador estarà obert al públic diàriament fins al 31 d’agost, amb una excepció important: entre el 18 de juliol i el 3 d’agost, el seu ús serà exclusiu per a passeig i per als corredors dels Campionats d’Espanya i d’Europa de DH que se celebraran a l’estació.





Les activitats d’estiu a La Molina

Des d’aquest mateix dilluns, 14 de juny, La Molina ja ofereix una àmplia gamma d’activitats per a gaudir de la muntanya. Es pot ascendir amb el Telecabina Cadí-Moixeró que ofereix vistes espectaculars. Els aficionats a la natura poden recórrer els nous itineraris per a senderisme, BTT i e-bike, o explorar els circuits de la natura i de les mines, senyalitzats i amb opció de guia per a conèixer la flora i fauna local. El Bike Park s’ha ampliat amb el nou circuit ComellaDH a la zona del TSD Cap de Comella, un repte addicional per als ciclistes més experimentats. Aquest circuit estarà operatiu una vegada s’hagin celebrat els Campionats d’Europa DHI.

Per als més petits, l’estació disposa d’activitats com la Ruta d’interpretació de la Fauna, el divertit Tubbing, una refrescant piscina climatitzada, llits elàstics i jumping, i el Parc d’Aventura als Arbres, a més d’excursions i rutes en Segways. La Molina també destaca pel seu Centre d’Esport Adaptat (CEA), un espai on les persones amb alguna discapacitat poden gaudir d’activitats com rutes amb BTT adaptades, l’accés al Parc d’Aventura o el passeig en Telecabina, reafirmant el seu compromís amb l’accessibilitat universal.