Eduard Estivill i Màrius Serra protagonitzen la inauguració i la cloenda de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà

El doctor Eduard Estivill

La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà combinarà un any més l’oferta formativa amb un complet ventall d’activitats obertes a tothom. La 27a edició de la setmana universitària cerdana se celebra des d’aquest dilluns 14 al 18 de juliol. Tota l’oferta formativa es pot consultar al web www.aucer.org i inclou temàtiques diverses i d’interès general com ara l’ús de la intel·ligència artificial en el dia a dia, creació de pòdcasts, restauració de mobles, escriptura creativa, història, mindfulness, salut digestiva, gastronomia ibèrica, constel·lacions familiars i plantes aromàtiques, a més de les jornades professionals sobre medicina, farmàcia, sector primari i gaming.

Un dels cursos d’enguany l’imparteix l’historiador urgellenc Carles Gascón, que explicarà el vincle històric entre l’illa de Mallorca i el Pirineu, que es remunta a l’etapa de l’Edat Mitjana quan una part del nord de Catalunya -incloent la Cerdanya- va formar part del Regne de Mallorca.

El programa d’actes oberts a la població començarà amb la conferència inaugural, aquest dilluns 14 de juliol (20.15 h), al Museu Cerdà, que enguany protagonitzarà el doctor Eduard Estivill, especialista en Medicina del Son, que oferirà la xerrada ‘Dormir bé per a ser feliç’. La vetllada inclourà una actuació de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà.

Eduard Estivill (Barcelona, 1948), llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB, ha dirigit durant més de trenta anys la seva Clínica del Son, a l’Institut Quirón-Dexeus, i des de 1989 ha liderat al mateix centre barceloní una unitat capdavantera a nivell internacional en aquesta matèria. Estivill també ha fet diverses publicacions per a divulgar el mètode que porta el seu nom. I fora de l’àmbit mèdic, també és conegut com a músic i cantant, havent impulsat el conjunt Falsterbo Marí i el Grup de Folk, que han contribuït a divulgar en català les cançons més conegudes del folk contemporani dels Estats Units.





Observació d’estels a la Tosa d’Alp i Nit de les Arts

Els actes continuaran dimarts dia 15 (22.00 h) amb la Nit dels Estels, a l’estació de muntanya de La Molina. Els participants podran gaudir d’una vetllada única per a observar el cel nocturn, amb telescopis, des de la cota 2.340 de la Tosa d’Alp, a on s’hi arribarà amb el Telecabina Cadí-Moixeró gràcies a la col·laboració de La Molina i FGC. S’ofereix l’opció d’arribar al peu del telecabina amb autocar des de Puigcerdà. Cal inscripció prèvia -es pot fer fins al dia abans (avui dilluns)- i el preu és de 5€ per a adults i de 2€ per a menors de 16 anys.

Dimecres dia 16 (22.00 h), al Parc Schierbeck, serà el torn de la ja clàssica Nit de les Arts, en què enguany es podrà gaudir d’un espectacle de dansa contemporània amb dues peces curtes curtes d’històries ballades: ‘Aurèlia et Phill’, d’Aran Vázquez i Élise Gérente, i ‘Salitre’, d’Ivan González, amb Lucía Gavilán, Leyre Kustó i Capucine Cargou. La posada en escena, al davant del Llac de Puigcerdà, compta amb la col·laboració de ballarins i ballarines de Dansart Cerdanya.

Per a acabar, divendres dia 18, al vespre (19.00 h), el Museu Cerdà acollirà la cloenda de la Universitat d’Estiu, que enguany comptarà amb Màrius Serra. El conegut escriptor, periodista i traductor impartirà la conferència ‘Acronímia: el joc de la sigla’, en què posarà exemples d’aquesta singular tècnica lingüística que consisteix a fer abreviacions amb lletres o segments de mots que conformen una frase.

Màrius Serra (Barcelona, 1963), llicenciat en Filologia Anglesa per la UB, és conegut especialment com a creador de mots encreuats –s’encarrega d’aquesta secció a La Vanguardia des de 1990- i ha esdevingut un reconegut expert en enigmes, jocs de paraules i lingüística lúdica. L’autor d’Horta també ha fet una fructífera carrera com a escriptor, amb diversos llibres de novel·la, assaig, narrativa breu, literatura infantil i teatre, a banda de traduir al català diverses obres en anglès, d’autors com William Shakespeare, Tom Sharpe i Groucho Marx.

Aquest conjunt d’actes són coorganitzats per la Universitat Ramon Llull, l’Ajuntament de Puigcerdà i l’Associació Universitària de Cerdanya, i compten amb la col·laboració de La Molina, FGC, Transcerdanya, Dansart Cerdanya, Cersound, Pastisseria Cerdanya i Capella de Santa Maria.