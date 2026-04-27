El pressupost de despesa agregat total del sector públic per a l’exercici 2026 registra un increment del 8,7%

El pressupost de despesa agregat total del Sector públic per a l’exercici 2026 és de 2.089.065,80 milers d’euros, amb un increment del +8,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és de 2.089.065,81 milers d’euros, amb un increment del +8,5% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat total és d’1.990.343,95 milers d’euros, amb un increment del +9,6% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats totals és d’1.887.448,54 milers d’euros, amb un increment del +9,3% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del sector institucional S.11 Societats no financeres públiques és de 278.224,54 milers d’euros, amb una disminució del -13,2% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és de 278.224,54 milers d’euros, amb una disminució del -13,2% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 267.463,07 milers d’euros, amb un increment del 0% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 218.515,60 milers d’euros, amb un increment del +1,6% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del sector institucional S.12 Institucions financeres és de 7.401,80 milers d’euros, amb una disminució del -29,3% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 7.301,80 milers d’euros, amb un increment del +4,0% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 7.401,80 milers d’euros, amb una disminució del -29,3% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del sector institucional S.13 Administracions públiques és d’1.803.439,45 milers d’euros, amb un increment del +13,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és d’1.803.439,45 milers d’euros, amb un increment del +13,1% respecte a l’exercici anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és d’1.715.579,07 milers d’euros, amb un increment del +11,3% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és d’1.661.531,13 milers d’euros, amb un increment del +10,7% respecte a l’any anterior.
Aquest sector es divideix en tres subsectors: l’Administració central (diferenciant el Govern central de les seves institucions sense finalitat de lucre i no de mercat i de les societats públiques no de mercat), l’Administració local i els Fons de la Seguretat Social.
El pressupost de despesa per al 2026 del subsector institucional S.1311a Administració central és de 808.552,21 milers d’euros, amb un increment del +17,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’increment.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 752.696,99 milers d’euros, amb un increment del +12,2% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 712.201,89 milers d’euros, amb un increment del +10,7% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del subsector institucional S.1311b Administració central (institucions sense finalitat de lucre) és de 162.154,11 milers d’euros, amb un increment del +11,5% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 162.025,96 milers d’euros, amb un augment del +11,4% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 160.421,29 milers d’euros, amb un augment del +13,1% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del subsector institucional S.1311c Administració central (societats públiques no de mercat) és de 33.520,77 milers d’euros, amb un increment del +3,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa i d’ingressos és el mateix, al no haver-hi ni actius ni passius financers.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del subsector institucional S.1313 Administració local és de 256.999,41 milers d’euros, amb un increment del +9,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és de 256.999,41 milers d’euros, amb un increment del +8,2% respecte a l’exercici anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat total és de 246.242,83 milers d’euros, amb un increment del +9,9% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats totals és de 221.038,96 milers d’euros, amb un increment del +4,5% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2026 del subsector institucional S.1314 Fons de la Seguretat Social és de 542.212,95 milers d’euros, amb un increment del +11,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 521.092,49 milers d’euros, amb un augment del +11,4% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 534.348,22 milers d’euros, amb un increment del +11,4% respecte a l’any anterior.