Stefi Troguet aspira a participar al Beast Games del famós youtuber americà MrBeast

Després d’haver de renunciar, fa pocs dies, a l’ascensió a l’Annapurna quan ja havia fet un primer intent, l’alpinista andorrana Stefi Troguet, té ara un nou repte davant seu. Troguet ha estat seleccionada per a intentar representar el Principat d’Andorra al Beast Games, el programa del youtuber estatunidenc, MrBeast (Jimmy Donaldson), el que diuen és el creador de contingut més famós del món. Val a dir que al Beast Games només hi va una persona per país.
El Beast Games és un concurs de telerealitat extrem creat per MrBeast i produït per a Prime Video, on 1.000 concursants competeixen per un premi rècord de 5 milions de dòlars. Es caracteritza per proves físiques i mentals intenses, sent el reality amb més participants de la història.
El que necessita ara Stefi Troguet és que la puguin votar quantes més persones millor per tal de ser escollida com la representant d’Andorra. Per a poder votar s’ha d’accedir a http://beastgames.com/vote.