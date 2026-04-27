Al març segueix l’increment de turistes que visiten el país, mentre que baixa el nombre d’excursionistes

El mes de març de l’any 2026 han entrat al país un total de 714.488 visitants, dels quals 449.753 són turistes (62,9%) mentre que 264.735 són excursionistes (37,1%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, la variació del nombre de visitants depèn de la tipologia: els turistes augmenten un +12,4%, mentre que els excursionistes disminueixen un -10,3%, resultant en un variació global de -0,5%.
L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 3,3% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.