Al març segueix l’increment de turistes que visiten el país, mentre que baixa el nombre d’excursionistes

In: Economia
Gran afluència de turistes (SFGA)

El mes de març de l’any 2026 han entrat al país un total de 714.488 visitants, dels quals 449.753 són turistes (62,9%) mentre que 264.735 són excursionistes (37,1%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, la variació del nombre de visitants depèn de la tipologia: els turistes augmenten un +12,4%, mentre que els excursionistes disminueixen un -10,3%, resultant en un variació global de -0,5%. 

L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 3,3% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

