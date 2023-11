El Poblet de Nadal torna a portar la il·lusió del 24 de novembre al 6 de gener

El Poblet de Nadal torna un any més a la parròquia d’Andorra la Vella aquest 24 de novembre i s’allargarà fins al 6 de gener. Com és habitual, el programa donarà el tret de sortida el mateix dia 24 amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal, en aquesta ocasió amb l’acompanyament de la Banda de l’Institut de Música, a partir de les 18 hores.

Tot seguit hi haurà la inauguració del Mercat de Nadal i una xocolatada popular (19.30 hores) a la plaça del Poble, i finalitzarà amb els castells de focs d’artifici. La programació, que han presentat el cònsol major, David Astrié, i el cònsol menor, Miquel Canturri, conté alguns dels elements més característics del Poblet, però també incorpora novetats, com el nou espectacle de les Fonts de la Rotonda.

Els actes de benvinguda del Poblet continuen dissabte, 25 de novembre, amb dues activitats que generaran ambient festiu a l’eix comercial. En primer lloc, a les 18.30 hores es podrà veure l’espectacle itinerant de gran format per l’avinguda Meritxell, Phare Ouest, amb la Cia. Tac o Tac, amb coreografies protagonitzades per xanquers. A continuació, a les 20.30 hores, s’estrenarà la nova coreografia de les Fonts de la Rotonda Colors de muntanya. L’espectacle, una de les novetats del Poblet, es podrà veure tots els divendres i dissabtes a les 20.30 hores i els dies 6, 7, 26, 27, 28 i 31 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, juntament amb el tema Viva la Vida, de Coldplay.

Seguint amb les estrenes, aquest any es podrà veure un espectacle de llum i so que s’ubicarà a l’avinguda Meritxell, a la façana de l’antiga caserna de Bombers. Es tracta de la instal·lació Simfonia de llums: una cortina de llum i so amb animacions que cada hora en punt aportaran dinamisme al Parc de Nadal i que oferirà diferents coreografies nadalenques. Concretament, els divendres, dissabtes i festius a les 18, 19, 20 i 21 hores i de dilluns a dijous, a les 18 i 19 hores.

El Poblet de Nadal recupera tots aquells elements que el caracteritzen, com les escenografies i els espectacles itinerants. En aquest sentit, cada dissabte a les 18.30 hores recorrerà l’eix comercial una funció diferent. Torna un dels itinerants que més èxit ha tingut els darrers anys, Fiers à Cheval (Cia. Quidams), que agrada a grans i petits, però també novetats, com Electro Frogs (Cia. Caramantran) o Candore (Cia. Bambolea).

També torna el Mercat de Nadal, amb 83 paradetes de decoració, artesania, regals i gastronomia. A més, tenint en compte la bona acceptació que va tenir l’any passat, la plaça del Poble acollirà de nou una pista de patinatge de gel sintètic de 200 metres quadrats. A la mateixa ubicació hi haurà el Tió de Nadal, que es farà cagar els dies previs a Nadal i es programaran activitats infantils a la glorieta el cap de setmana al Talleret dels menairons (més de 25 micropropostes per a infants de 4 a 7 anys). Quan no hi hagi activitat a la glorieta s’oferirà l’experiència immersiva de realitat virtual Entre núvols.

D’altra banda, l’Oficina de Correus Màgic retorna a la plaça Guillemó, on els infants podran lliurar als Menairons les cartes al pare Noel i a ses Majestats els Reis d’Orient fins al 5 de gener.

La programació per a tota la família compta amb una nova activitat, un escape room familiar al Bici Lab Andorra, que proposa enigmes als participants amb la possibilitat de guanyar una bici. El Joc dels menairons continua sent un dels principals al·licients, que consistirà, com és habitual, a trobar els cinc menairons que s’amaguen per Andorra la Vella. Les pistes es podran recollir a l’Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda o a la caseta d’informació del Mercat de Nadal.

Per tercera edició consecutiva torna l’espai de música i gastronomia Neret after shopping, que tindrà presència de restaurants del país a l’aire lliure. També es mantindrà el format del programa El cuiner convidat, i cada cap de setmana hi participarà un cuiner del país.

Per a aquells que vulguin passejar per la parròquia i viure des de dins l’ambient, es decoren 12 indrets entranyables i d’escenaris nadalencs, els Magic Selfies, per a fer fotos i compartir-les a les xarxes socials amb l’etiqueta #andorralavellanadal.

El cònsol major ha recordat que el Poblet de Nadal és “el gran esdeveniment de promoció turística i comercial que vam crear l’any 2016”. En aquest sentit, el cònsol menor ha remarcat que és, també, un punt clau de trobada “per als ciutadans d’Andorra i també per als turistes que ens visiten”. Les dades d’edicions anteriors corroboren que s’ha consolidat com un referent de Nadal al sud d’Europa: l’any 2022 el flux de persones a l’avinguda Meritxell va ser d’1,5 milions; es van atendre 12.000 persones a l’oficina de turisme; es van fer 48.700 entrades a l’aparcament Prat de la Creu i es van enregistrar 349.737 pernoctacions a Andorra la Vella.

La campanya de promoció a l’exterior començarà avui dimecres, 15 de novembre, a França (premsa, internet i televisió), Catalunya (Televisió de Catalunya, l’emissora de ràdio RAC 1, premsa i internet) i a les regions espanyoles de Madrid, Aragó i València (televisions autonòmiques). A més, Andorra Turisme torna a col·laborar en la difusió i incloent la programació als seus canals de comunicació. L’espot d’aquest any conté l’eslògan: “Nadal és Andorra la Vella”. David Astrié ha explicat que vol transmetre la idea que “estem preparant un gran paquet ple d’experiències” i, per aquest motiu, “la parròquia sencera s’embolica en un paper de regal”.





‘Colors de muntanya’, nova melodia per a les Fonts

Colors de muntanya, de l’andorrà Jordi Claret, ha estat la melodia guanyadora del concurs, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella, que té per objectiu escollir el pròxim espectacle de les fonts de la Rotonda. El certamen estava dirigit a músics de nacionalitat andorrana o amb residència legal al país, tan professionals com no. La música que s’ha escollit serà la que s’escoltarà i veurà durant els mesos d’hivern, des del 25 de novembre fins al mes de març.

La peça escollida s’ha treballat de forma específica perquè s’adapti totalment a l’espectacle de les fonts. Així ho ha explicat l’artista, Jordi Claret. Es tracta d’una melodia que juga amb les pujades i les baixades d’intensitat, “com si fossin muntanyes”. L’autor ha indicat, a més, que la peça compta amb una presència important dels instruments de corda, “fent tribut a l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)”, que va fundar el seu pare, Gerard Claret. Així mateix, tot i que es tracta d’una melodia instrumental, es poden sentir veus blanques, perfectament integrades, que volen fer un homenatge als Petits Cantors.

David Astrié ha explicat que s’han rebut 18 propostes de 14 artistes. Ha remarcat l’elevada participació i s’ha mostrat molt satisfet per “l’acollida que ha tingut el concurs i per l’elevada qualitat” de les melodies presentades.





Currículum de Jordi Claret

Violoncel·lista de professió i de família de músics reconeguts internacionalment, músic polifacètic i versàtil per la seva àmplia gamma i projectes que han esdevingut una realitat professional. Ha realitzat un concert pels cinc continents amb diferents formacions, interpretant molt estils musicals: clàssic, jazz, flamenc, modern, Indie, Pop… També ha estat partícip en molts projectes interdisciplinaris en el món de la dansa, del teatre i de les arts plàstiques.

La seva passió per la composició va iniciar quan se li va proposar fer la primera música per al reconegut festival dels Estats Units, Burning Man. Des de llavors ha pogut optar a fer petites bandes sonores per a curts de producció pròpia, així com projectes més grans, com el de la música per a la campanya de Nadal del 2021 de l’organització Open Arms.