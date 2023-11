‘Dones de les Escaldes’, un documental sobre la vida de les escaldenques dels anys 1930 i 1940

Rosa Gili i Valentí Closa presentant el documental “Dones de les Escaldes” (comuee)

La cònsol major, Rosa Gili, i el conseller de Vida cultural, Valentí Closa, han presentat aquest matí de dimecres el projecte audiovisual ‘Dones de les Escaldes’, un documental que retrata la vida de les escaldenques nascudes els anys 1930-1940. Aquesta producció audiovisual és una realitat gràcies a la trentena d’entrevistes que s’han pogut fer a dones que han crescut, viscut i treballat a Les Escaldes.

Totes elles expliquen les seves experiències i relaten, en primera persona, les seves vivències personals i professionals. Com era les Escaldes de la seva infantesa, joventut i edat adulta i com ha estat la seva vida com a dones. A més, reflexionen sobre com ha canviat Escaldes. Els records d’aquestes dones constitueixen la memòria viva d’Escaldes-Engordany i contribueixen a preservar i difondre la història recent de la parròquia.

Tot el material que s’ha pogut recollir durant l’enregistrament de totes aquestes entrevistes (1 hora i 30 minuts per a cada dona) i la cessió d’algunes fotografies familiars, que es podran veure durant el documental, entraran a formar part de l’Arxiu Històric de la parròquia. Una documentació que pot ser considerada de gran valor no només per l’arxiu sinó per al país.

La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que “el documental permet conèixer qui som i ens dona eines per a decidir qui volem ser”. En aquest sentit ha exposat que des del Comú d’Escaldes-Engordany s’aposta per a potenciar una cultura “nostra i integradora” i per a posar-la a l’abast de tothom. Del treball ha destacat el seu aspecte feminista, ja que dona veu a les dones, que històricament han estat a l’ombra i amb menys drets que els seus companys homes (un exemple és el dret de vot).

El documental ‘Dones de les Escaldes’ es projectarà avui dimecres, 15 de novembre, a les 19 hores, als Cinemes Illa Carlemany i, diumenge 19 de novembre, a les 12 hores. L’entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia.