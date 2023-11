Identificats i detinguts els presumptes autors d’un furt amb força en una botiga d’electrònica

El cotxe abandonat amb el que, presumptament, els lladres haurien comès el robatori (Policia d’Andorra)

Quatre membres d’un grup organitzat han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força en una botiga d’electrònica situada a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. Van entrar a l’establiment la matinada de dimarts trencant la porta de vidre amb l’ajuda d’un mall de grans dimensions i es van endur un centenar de telèfons mòbils i diversos rellotges intel·ligents d’alta gamma, tot plegat amb un preu de cost aproximat d’uns 120.000 euros.

L’actuació va ser molt ràpida. Els lladres, que es desplaçaven amb un vehicle de color gris i matrícula estrangera, van aturar el cotxe davant de la botiga uns minuts abans de les cinc de la matinada. Tres d’ells en van baixar per a cometre el furt amb força mentre el quart els esperava al volant per a fugir a gran velocitat.

La investigació de la Policia, que es va iniciar immediatament després dels fets, va permetre identificar els presumptes autors. Es tracta de quatre homes no residents al país de 20, 26, 29 i 31 anys que ja havien estat controlats i identificats al país anteriorment. A primera hora del matí, es va localitzar el vehicle dels lladres abandonat al coll de la Botella, a poca distància del límit fronterer amb Espanya. Tenint en compte que la investigació apuntava que els autors del furt amb força havien abandonat el país, la Policia va contactar amb els Mossos d’Esquadra. L’intercanvi d’informació i la col·laboració amb el cos de seguretat veí va ser clau per a controlar els sospitosos a Salardú, Lleida, en possessió de 85 telèfons mòbils, vuit rellotges i uns auriculars. Hi haurien arribat en un taxi des de Tor.

En un primer moment i, a falta de determinar amb exactitud si es tractava del material furtat al Principat, els Mossos d’Esquadra els van arrestar com a presumptes autors d’un delicte de receptació per la quantitat de dispositius que duien a sobre sense que els quatre homes poguessin justificar-ne la procedència.

Davant de la gravetat dels fets i dels indicis de criminalitat, suficients per a creure que les persones detingudes són els autors del furt amb força, s’ha emès una ordre judicial de detenció internacional amb extradició. Paral·lelament, Interpol Andorra també ha emès les ordres de recerca i detenció internacionals, tal com marca el procediment en aquests casos.

Se’ls acusa d’un delicte major de furt amb força sobre les coses i d’un delicte major d’associació il·lícita.