El Pirineu també celebra el Dia Europeu dels Parcs

La vall de Bonabé (Parc Natural de l’Alt Pirineu), serà un dels espais on hi haurà activitats pel Dia Europeu dels Parcs (Govern.cat)

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha organitzat per a aquest dissabte, 20 de maig, l’activitat de senderisme interpretatiu “Mirem amb ulls d’àliga”, on es visitarà la Casa del Riu i el Parc dels Búnquers, a Martinet, i, posteriorment, se seguirà la ruta dels miradors del Pla de l’Àliga, des d’Estana, per a conèixer-ne la geologia, la flora i la fauna.

El diumenge, dia 21, hi haurà una sortida per a conèixer el mosaic d’hàbitats herbacis i la flora de les pastures subalpines a Castellar de n’Hug. El 27 de maig se celebrarà la ruta de senderisme interpretatiu “Caminem entre marmotes i trencapinyes” i, el dia 28, la sortida Pins monumentals de la Vansa.

Les activitats amb motiu del Dia Europeu dels Parcs s’allargaran el mes de juny amb una sortida ornitològica sobre els rapinyaires pirinencs (3 de juny) i una altra per observar la varietat de boscos del Parc (4 de juny). També hi haurà una jornada de voluntariat ambiental el 3 de juny per a sensibilitzar sobre la problemàtica de les espècies de crancs invasores.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el 27 de maig, hi haurà una sortida divulgativa per l’entorn del refugi de Comes de Rubió i, el 3 de juny, n’hi haurà una altra a la vall de Bonabè.