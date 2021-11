Mor l’excursionista rescatat a prop de Vallter, que havia quedat colgat de neu

L’excursionista rescatat aquesta tarda al Ripollès ha mort un cop a l’hospital per la gravetat del seu estat. Els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat de Catalunya l’han trobat aquest dilluns a primera hora de la tarda, viu i colgat a la neu, després de buscar-lo des d’aquest diumenge a la tarda.

Havia sortit a caminar a Setcases, al Ripollès, per la zona de Vallter i cap a les 4 de la tarda encara no havia tornat. En aquell moment, la família va alertar que l’home no havia tornat i se’n va iniciar la recerca.

Segons han informat els Bombers catalans, l’excursionista tenia símptomes d’hipotèrmia severa i es trobava en estat crític.

Poc abans de dos quarts de quatre de la tarda un equip de recerca format per efectius del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers, Mossos i Agents Rurals donaven l’avís de la troballa després d’excavar la neu d’una allau caiguda ahir a la zona de la Font d’en Xavier, al nord de l’estació d’esquí Vallter 2000.

Una estona abans, un dels gossos de venteig del Grup Caní de Recerca dels Bombers havia marcat l’indret.

També ha estat clau el senyal del telèfon mòbil, que s’havia localitzat entre el coll de la Marrana i el pic de la Dona. Aquest dilluns, un equip tècnic dels Mossos ha aconseguit acotar-lo en un espai molt concret fins on s’han desplaçat Mossos, Bombers i Agents Rurals. Encara avui el telèfon seguia obert i operatiu.

Un cop feta la primera atenció per part d’una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter medicalitzat l’ha evacuat des de Setcases fins a l’Hospital Vall d’Hebron, on ha acabat morint.

Text: CCMA