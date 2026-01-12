El Pas gaudirà aquest dimarts de l’escudella de Sant Antoni

L’escudella de Sant Antoni, una de les celebracions més emblemàtiques de l’hivern, es durà a terme al Pas de la Casa, aquest dimarts, 13 de gener i a Encamp el diumenge 18 de gener. Al Pas, l’esdeveniment serà a la plaça de l’Església, a les 13 hores, mentre que a Encamp l’escudella de Sant Antoni i els Encants, la subhasta benèfica d’aliments, es faran a la plaça de Sant Miquel. A les 13 hores començaran Els Encants de Sant Antoni i a partir de les 13:30 hores s’iniciarà el repartiment de l’escudella fins a acabar existències. En ambdues localitats hi haurà racions aptes per a celíacs. Les entrades ja fa dies que són a la venda.
Aquesta celebració, declarada Festa d’interès cultural i patrimoni immaterial d’Andorra des del 2010, és un esdeveniment que el Comú d’Encamp, amb la implicació i la col·laboració popular, manté viva any rere any per a preservar una de les tradicions més emblemàtiques del país.
Els tiquets ja es poden adquirir a les oficines de Turisme d’Encamp i del Pas de la Casa a un preu de 2 euros –en el cas de només voler escudella- i de 8 euros si es desitja obtenir també el plat commemoratiu, que enguany està dedicat a la Torre dels Moros del conjunt històric de les Bons.