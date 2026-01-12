Més de 600 famílies fan possible la màgia del Nadal amb el telèfon del Pare Noel i els Reis Mags d’Andorra Telecom

Més de 600 famílies del país han participat aquestes festes en el telèfon solidari del Pare Noel i els Reis Mags d’Andorra Telecom, una iniciativa que permet als infants d’Andorra viure la màgia del Nadal a través d’una trucada al número 121 i, alhora, col·laborar amb una causa solidària. Des de la seva activació, el servei ha rebut centenars de trucades que han omplert de somriures les llars andorranes i han contribuït a donar suport al projecte “Acollida” de Càritas Andorrana.
Cada trucada, amb un cost d’1 €, es destina íntegrament a aquesta iniciativa, que ajuda famílies en situació de vulnerabilitat en àmbits com l’alimentació, l’habitatge, la salut o l’acompanyament social.
Andorra Telecom vol agrair la participació i la solidaritat de totes les famílies que han fet possible, un any més, aquesta acció. “La resposta de la ciutadania demostra que, amb petits gestos, es poden generar grans impactes. Estem molt agraïts a totes les famílies que han volgut compartir la màgia del Nadal i, alhora, ajudar qui més ho necessita”, ha assenyalat Inés Martí, responsable de Responsabilitat Social Empresarial d’Andorra Telecom.
Amb aquesta iniciativa, “Andorra Telecom reafirma el seu compromís social i la voluntat de fer possible connexions que van més enllà de la tecnologia, especialment en unes dates tan significatives com les festes de Nadal”, assenyalen des de l’operadora.