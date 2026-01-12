Política Lingüística impulsa una trobada de creadors de contingut en català per a fomentar la llengua en l’entorn digital

El Departament de Política Lingüística impulsa una trobada de creadors de contingut en català, amb el nom Eixivern, amb l’objectiu de fomentar la creació de continguts en la llengua pròpia i oficial en l’entorn digital. Així ho ha exposat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada del director del Departament, Joan Sans, durant la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, que se celebrarà a Andorra la Vella, el 21 de febrer, coincidint amb el Dia internacional de la llengua materna.
“El català també ha de ser una llengua digital. Si volem preservar la nostra llengua i garantir que se segueixi parlant és imprescindible, en el context actual, assegurar el seu ús també en l’àmbit digital. I el suport institucional és imprescindible perquè una llengua minoritzada com la nostra tingui un espai en aquest àmbit i els usuaris, especialment els més joves, puguin consumir contingut digital en la seva llengua materna”, ha sentenciat Mònica Bonell.
L’esdeveniment estarà conduït per tres creadors de contingut: Wiz Problema (humorista), Nerea San Félix (reportera de l’APM de TV3) i Laura Zurriaga (influenciadora gastronòmica). I estarà dividit en dues sessions diferents, una per a creadors al matí i una altra oberta al públic a la tarda –les persones interessades a assistir-hi es poden inscriure en aquest enllaç. La sessió de la tarda s’emetrà en directe pel canal de YouTube del Servei de Política Lingüística.
“Amb aquesta trobada volem que siguin els influenciadors els qui reflexionin sobre els reptes de la nostra llengua a les xarxes socials, posar en contacte creadors emergents amb d’altres que ja tenen una trajectòria i, finalment, crear xarxa i acostar-los al públic andorrà”, ha assegurat Joan Sans.
L’impuls d’aquesta trobada, a més, dona resposta a les disposicions de la Llei de la llengua pròpia i oficial, i del Pla d’acció nacional per la llengua, que fan referència a la presència i l’ús del català a les xarxes socials i a l’àmbit digital. La conceptualització, producció i execució d’una campanya prèvia per a difondre la trobada de creadors, la gestió de les inscripcions dels participants i l’organització de l’esdeveniment es van adjudicar, a través d’un concurs públic, a l’empresa Duett Studio SLU, per un import de 32.544,32 euros.