Andorra es compromet a reduir fins a un 63% el nivell d’emissions de CO2 de cara al 2035

Infografia sobre emissions de CO2 (Freepik)

El Govern ha aprovat aquest dimecres la nova Contribució Determinada a nivell Nacional (NDC) d’Andorra per a fer front al canvi climàtic. El text recull el nou compromís d’Andorra per a continuar avançant en la reducció de les emissions de CO2 i, així, contribuir a l’acció climàtica internacional enfront l’escalfament global. El document, que s’entrega cada cinc anys d’acord amb els Acords de París, es traslladarà a la comunitat internacional en el marc del Conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) i Andorra es converteix, així, en un dels primers països a nivell mundial en lliurar aquesta documentació (ja ho han fet els Estats Units, l’Uruguai, Suïssa, el Regne Unit, el Brasil, Nova Zelanda i els Emirats Àrabs Units).

Entrant al detall, la documentació marca un nou objectiu de reducció d’emissions més ambiciós per al 2035: disminuir fins a un 63% el nivell d’emissions globals/netes del país respecte als nivells assolits el 2005 (el pic més alt d’emissions registrat al país). Actualment, i segons les últimes dades de 2023, el país es troba actualment al 39% de reducció d’emissions respecte al pic d’emissions. L’objectiu de reducció s’aplica a tota l’economia, inclou tots els sectors i categories d’emissions. Aquest nou compromís se suma als objectius de reducció del 45% per al 2030 i l’assoliment de la neutralitat carboni el 2050, objectius ambiciosos ja assumits per Andorra en anteriors comunicacions internacionals.

Tot aquest esforç de reducció s’emmarca dins de la trajectòria coherent per a ajudar a limitar l’escalfament global a 1,5 °C, punt marcat per a la major part dels països mundials en l’Acord de París de 2015.

El secretari d’Estat ja va avançar durant la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP29), celebrada el passat mes de novembre a Bakú (Azerbaitjan), que Andorra reforçaria el compromís en la reducció d’emissions de cara al 2035, seguint les obligacions del conveni.

Malgrat que la responsabilitat històrica d’Andorra en termes de contribució al canvi climàtic és limitada a causa de la seva mida, la seva reduïda població i el seu molt baix nivell d’industrialització, el país assumeix el compromís i responsabilitat amb l’acció climàtica global alineant les seves fites de reducció d’emissions amb els objectius internacionals.

El document explicatiu també permet informar els òrgans internacionals de tots els mecanismes legals i financers dels quals s’ha dotat el Govern per a assolir els objectius marcats a mitjà i llarg termini. Aquests es basen, sobretot, en la ja aprovada Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), l’impuls del Fons Verd alimentat amb impostos finalistes, els plans d’ajuts econòmics vinculats a la instal·lació d’energies renovables o vehicles elèctrics, així com tota l’estratègia vinculada a la mobilitat sostenible del país. Així, també es continua desplegant l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic que consta de cinc programes d’acció i de disset activitats i és l’eina o full de ruta per a assolir la neutralitat carbònica de cara al 2050.

A més, aquesta estratègia estructura un sistema de finançament per a dur a terme les accions previstes; busca sensibilitzar, educar i formar a la població; i finalment també desenvolupa tasques de recerca i innovació indispensables per a entendre i respondre als nous reptes ambientals i tecnològics.

En matèria d’adaptació, se segueix treballant en l’Estudi d’impactes i vulnerabilitats al canvi climàtic d’Andorra centrat en els quatre sectors prioritzats per la Litecc: energia, turisme, salut i agricultura. Per a cadascun d’aquests sectors, s’analitzen els efectes del canvi climàtic segons diferents factors climàtics i, a partir d’aquests estudis, es defineixen indicadors específics per a avaluar els riscos i establir mesures d’adaptació, que configuraran el futur Pla Nacional d’Adaptació. La cooperació internacional i regional també serà fonamental, a través d’iniciatives com l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i la participació en fòrums multilaterals sobre regions de muntanya.