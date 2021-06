El Partit Socialdemòcrata presenta el seu XVIIIè Congrés ordinari

El Partit Socialdemòcrata ha presentat el seu XVIIIè Congrés ordinari que se celebrarà dissabte 12 de juny a la sala de Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Els membres del comitè executiu actual (Susanna Vela, Gerard Alís i Pere Baró) han exposat els diversos punts que formaran l’ordre del dia de l’esdeveniment, que serà “diferent” als anteriors arran de la situació epidemiològica. “Aquest congrés l’havíem de fer fa un any, però la pandèmia ho va impossibilitar i per tal de mantenir l’essència dels debats hem preferit esperar i poder-lo realitzar de manera presencial, seguint els protocols que ens ha marcat el ministeri de Salut” ha subratllat la presidenta del PS.

El XVIIIè Congrés del PS estarà format per dues grans parts: una de debat polític, on es presentaran un total de set ponències i una altra on es votarà les candidatures, que es poden presentar fins a l’11 de juny, per a constituir el nou comitè directiu, el comitè executiu i el defensor de l’afiliat/da. Pel que fa a les ponències, aquest any es comptarà amb temes d’interès general com l’avortament -per Maria Nazzaro i Emma Juan-, Canvis globals en el clima d’Andorra – per Valentí Turu-, eutanàsia -per Judith Salazar-, gestació subrogada -Susanna Vela-, “Un PS obert, dinàmic i participatiu” -per Susanna Vela, Gerard Alís i Pere Baró-, millora i simplificació dels tràmits vinculats a la constitució de societats, creació de negocis i autoritzacions d’inversions estrangeres -per Gerard Alís, Joaquim Miró i Pere López- i el dret a l’habitatge -per Eduard Ricard, Joao de Melo i Marta Pujol-. En aquest sentit, el secretari d’Organització del PS, Pere Baró, ha explicat que aquestes ponències es debatran i se sotmetran a propostes de resolució i transacció d’esmenes que seran votades posteriorment.

L’acte també comptarà amb la projecció d’un vídeo per commemorar els vint anys de la creació del Partit Socialdemòcrata, on hi han participat militants fundadors com l’exsíndic Josep Dallerès, l’exsubsíndic Esteve López, l’exministre d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, Vicenç Alay, els exconsellers generals Mariona González i Jan Cartes i l’actual conseller general Jordi Font. El Congrés es tancarà amb una roda de premsa que oferiran els nous membres de l’executiva i que es farà telemàticament per tal de complir amb totes les mesures de seguretat contra l’expansió del virus del SARS-CoV-2.