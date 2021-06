Un itinerari geològic urbà per la Seu d’Urgell guanya el Premi COAC

La Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha lliurat els quinzens Premis COAC per a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran del curs 2020-2021. L’objectiu d’aquests premis és fomentar l’interès entre els alumnes de batxillerat pels treballs de recerca i investigació relacionats amb l’arquitectura i el disseny; la ciutat i l’urbanisme; el territori i el paisatge; i l’ecologia i la sostenibilitat.

El primer premi ha estat per al treball de recerca “Itinerari geològic urbà per la Seu d’Urgell”, de l’alumne Roger Garcia, de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El primer accèssit se l’ha endut el treball “Es moviments migratoris e eth besonh d’abordar-les des d’ua perspectiva umanitària”, de l’alumna Lin Boya, de l’Institut d’Aran de Vielha, i el segon accèssit ha estat per a “Ciutats intel·ligents per al canvi climàtic”, de l’alumne David Escolà, de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà.

En total, s’han presentat al certamen tretze treballs de recerca dels instituts de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran: Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell (3 treballs); Institut d’Aran de Vielha (2 treballs); Institut El Pont de Suert (3 treballs), i Institut Pere Borrell de Puigcerdà (5 treballs).

En el mateix acte, s’han entregat els premis del Concurs de Fotografia d’Arquitectura i Urbanisme 2021 per als alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, organitzat en col·laboració amb el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament. El primer premi, escollit entre una trentena de fotografies presentades, ha estat per a la fotografia “Racó ple d’estilisme i antiguitat”, de l’alumna Mireia Costa; el segon premi se l’ha endut la fotografia “Corbes Continues”, de Yaiza Raya, i el tercer guardó ha estat per a “Antico”, de Paola Martin.

L’entrega dels premis ha tingut lloc a la sala d’actes de la recentment inaugurada seu de la Delegació del Pirineu del COAC, situada al carrer Major 11 de la Seu d’Urgell, i ha estat presidida pel delegat, Ricard Lobo.