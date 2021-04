El Parlament Europeu reclama mesures urgents per reduir les escombraries marines

El ple de Parlament Europeu ha reclamat recentment l’adopció de mesures urgents per reduir els residus marins, com l’impuls del reciclatge en el sector pesquer, dissenys més ecològics dels aparells de pesca o un menor ús de productes de plàstic.

Els eurodiputats han aprovat amb 646 vots a favor, tres en contra i 39 abstencions un informe en el qual denuncien que les escombraries marines, i en particular els microplàstics, suposen una ‘greu amenaça per a diverses espècies de fauna marina ‘, així com per a pescadors i consumidors.

La resolució subratlla que el sector pesquer perd entre l’1% i el 5% dels ingressos per les escombraries marines i remarca que un consumidor mitjà de mol·luscs de la Mediterrània ingereix de mitjana 11.000 fragments de plàstic a l’any, ha informat l’Eurocambra en un comunicat .

Els eurodiputats han reclamat en concret que s’acceleri el desenvolupament d’una economia circular en el sector pesquer i que s’avanci cap a l’eliminació gradual dels envasos de poliestirè expandit. També exigeixen millorar els canals de recollida i reciclatge de residus i dissenys més ecològics dels aparells de pesca.

La raó principal és que els residus de la pesca i l’aqüicultura representen el 27% de les escombraries marines. A més, a la UE només es recicla el 1,5% de les arts de pesca, mentre que alguns aparells abandonats, perduts o descartats segueixen actius durant mesos o fins i tot anys. Els eurodiputats també centren les seves crítiques en les anomenades ‘xarxes fantasma’, que afecten indistintament a tota la fauna marina.

D’altra banda, el Parlament Europeu demana mesures comunes per disminuir l’ús de plàstics i mesures contra la contaminació de rius, cursos d’aigua i litorals. Així mateix, demanen fomentar la investigació sobre l’impacte de nanoplàstics i microplàstics en els recursos pesquers i la salut dels éssers humans.

La resolució celebra la posada en marxa de projectes europeus com CleanAtlantic, que té l’objectiu de millorar els coneixements i la capacitat per supervisar, prevenir i reduir les escombraries marines i està coordinat pel Centre Tecnològic de Mar (CETMAR), amb seu a Vigo . De la mateixa manera, el text crida a compartir les ‘millors pràctiques’ per ‘animar el sector de la pesca a protegir el medi marí’ i ‘garantir l’ús sostenible dels seus recursos’.

Per Ecoticias