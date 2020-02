Sobretot han estat els importants gruixos de neu humida caiguda, els que han provocat la caiguda de nombrosos arbres, que han acabat afectant a la circulació de vehicles a carreteres i pistes dels municipis del parc. La més afectada ha estat la carretera d’accés al poble de Cava , tallada a conseqüència d’una esllavissada de roques i arbres. Així, la brigada del parc ha treballat per retirar els arbres tombats per a facilitar l’accés de la maquinària i permetre la neteja de la via.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha dut a terme aquesta setmana actuacions urgents per restablir la normalitat dins del seu àmbit després del temporal Gloria. En col·laboració amb els ajuntaments dels municipis ubicats dins del seu àmbit, el parc ha actuat per netejar camins, carreteres i pistes d’accés a punts diversos, que van quedar afectats per la intensa neu, pluja i vent associat a aquesta borrasca. Concretament, als pobles de Béixec, Estana, el Querforadat, Cava, Ansovell, el Ges, Fórnols, Cornellana, Tuixent i Josa de Cadí.

Maquinària especial per obrir accessos

Puntualment, el parc ha emprat maquinària específica per poder accedir a la masia de Cal Xorro, al municipi de Cava, després de quedar aïllada per la neu. Així mateix, ha netejat les pedres caigudes per una esllavissada a la pista que dona accés al nucli de Rebolleda i Via del Nicolau, al municipi de Guardiola de Berguedà, amb una maquinària retroexcavadora.

D’altra banda, la brigada ha treballat per habilitar diversos aparcaments de vehicles que havien quedat coberts per la neu, per tal de facilitar l’accés al gran nombre de visitants que aquests dies s’han apropat aprofitant els gruixos existents, per practicar diverses activitats de neu, com baixada amb trineu, raquetes o esquís, o gaudir del paisatge hivernal.

Un cop enllestides aquestes feines més urgents, a mesura que la neu es fongui, es podrà accedir a cotes més altes, per tal de concentrar les feines en les diferents pistes forestals que han quedat bloquejades a més alçada.