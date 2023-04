El Parc Central renovarà de manera integral la zona de jocs després de 30 anys i guanyarà espai verd

Sessió del Consell de Comú a Andorra la Vella (AndorraCapital)

El Consell de Comú, a Andorra la Vella, ha aprovat avui dijous l’adjudicació de la renovació dels jocs del Parc Central a l’empresa SAU-SIMCO per un valor de 387.418 euros. El projecte, que estarà enllestit a principi d’aquest estiu, preveu una reforma integral de la zona de jocs del parc, amb la renovació de les estructures, la instal·lació de més jocs inclusius i la col·locació de multijocs per a infants fins als 12 anys amb plataformes, tobogans i diversos nivells. L’àrea de jocs, a més, es distribuirà per edats en dos sectors diferenciats del parc: un per a infants d’entre 2 i 6 anys i un altre per a usuaris d’entre 6 i 12 anys.

També es projecta més zona de gespa i més arbres per a ampliar els espais d’ombra (es guanyaran prop de 700 metres quadrats), es canviarà el paviment de seguretat, que també s’amplia en 700 metres quadrats addicionals respecte al que hi ha avui, s’instal·larà una font d’aigua a la zona esportiva i es renovarà el mobiliari urbà.

Alguns elements existents es mantindran, com el joc de tobogans de 12 metres i 5 pisos que es va instal·lar l’any 2019 arran de la demanda dels escolars de la parròquia a través del Consell d’Infants, o la piràmide de cordes i una estructura amb un petit rocòdrom.

La reforma integral de l’àrea de jocs del Parc Central, una de les demandes que ha rebut el Comú en les dues edicions dels Pressupostos participatius, es du a terme després de 30 anys i davant la necessitat de substitució d’algunes estructures. Aquestes millores se sumen a les fetes en els darrers anys, com la naturalització del llac i l’ampliació de zona de gespa, la retirada de les tanques de tot el perímetre del parc per a obrir-lo a la ciutadania les 24 hores, i la construcció del Centre d’art.





Liquidació pressupostària del 2022

El Consell de Comú ha aprovat els estats pressupostaris del 2022, que s’ha tancat amb uns ingressos de 48.434.318 euros, el que representa un 73,43% del pressupost final.

El capítol de despeses s’ha tancat amb 53.755.903 euros, el que representa el 81,49% del pressupost final. Les inversions que s’han executat a l’exercici 2022 són per valor de 16.108.294 euros. Els principals projectes que s’han executat són, entre d’altres, la darrera fase de la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells i la rehabilitació de la façana (4,1 milions d’euros), el Bici Lab Andorra (1,4 milions d’euros), el Parc fluvial (909.649 euros), l’embelliment de la plaça de la Rotonda i entorns (570.390 euros), la reparació i reforma de diversos trams de voravies arreu de la parròquia (470.000 euros) i la substitució dels ascensors del vestíbul del Centre de Congressos (377.292 euros).

El resultat pressupostari a 31 de desembre de 2022 és negatiu de 5.321.585 euros, un diferencial que s’explica perquè una part dels ingressos previstos derivats de la construcció han entrat al Comú amb uns mesos de retard i, per tant, computen ja a l’any actual.

L’endeutament, al final de l’exercici, és de 19.979.391 euros, quantitat que equival al 42,5% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys. La llei de finances comunals, cal recordar, estableix que l’endeutament màxim pot ascendir fins al 200%.

En la mateixa sessió també s’ha donat llum verda a l’Ordinació reguladora de l’administració electrònica, que té per objectiu consolidar l’administració electrònica en l’àmbit comunal i fer possible que els mitjans electrònics esdevinguin un canal habitual entre l’administració i la ciutadania. El text també pretén millorar l’eficàcia i l’eficiència dels processos administratius, garantint sempre els drets de la ciutadania.

Es regulen, doncs, conceptes com la signatura, la notificació i els expedients electrònics.