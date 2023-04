La liquidació de l’exercici 2022 mostra una “manca de planificació” segons el  PS d’Andorra la Vella

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella (PS)

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella s’han abstingut en la votació de la liquidació de l’exercici 2022 en entendre que el pressupost del Comú queda “desvirtuat” en incloure més de 15,5 milions de romanents d’exercicis anteriors, el que suposa un increment del pressupost inicial del 31%, i no haver-lo liquidat en la seva totalitat, cosa que mostra la “manca de planificació”. Alhora, s’han abstingut en la proposta d’incorporar els romanents del 2022 al pressupost de l’exercici actual.

“En el format i la gestió del pressupost ja no hi estàvem d’acord, i en la liquidació tampoc”, ha manifestat la líder socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, que ha explicat que entenen que el pressupost “és una eina de planificació” i en la qual s’han de tenir en compte tant els projectes que es volen dur a terme en un període concret -un any natural en aquest cas-, com el seu finançament –“hi ha d’haver els ingressos corresponents”, ha assenyalat-.

Dit això, Carmona ha exposat que “ens trobem amb una liquidació pressupostària que no arriba al 100%, ens trobem amb uns reconduïts que modifiquen la base del pressupost, i per tant es perd l’essència d’un pressupost anual i son pressupostos que es van encavalcant un any amb un altre i els projectes s’inicien es comprometen i després no s’acaben de liquidar”. Aquest és el principal motiu de desacord, ja que el gran volum de reconduïts “desvirtua” el pressupost, que deixa de ser l’eina de planificació, com mostra el fet que només s’hagi liquidat el 60% de la partida d’inversions.

És en aquest punt i en aquest sentit que des de PS+Independents d’Andorra la Vella s’ha reivindicat el mecanisme dels plurianuals com “una millor eina de planificació” que no pas la reconducció dels romanents, que “compromet igualment la majoria comunal a gestionar el pressupost, però de manera ben planificada i distribuïda a llarg del temps i amb els diners necessaris”.

D’altra banda, els consellers socialdemòcrates han votat favorablement a la renovació dels jocs infantils del Parc Central, assenyalant que se’ls hagi permès participar i lamentant que no s’hagués fet abans tal i com s’havia demanat des de les files de PS + Indpendents.