El Pa Wasa

A penes trenta-tres calories. Això és el que té una llesca de Pa Wasa. Aquest pa, tan conegut i utilitzat en les dietes de pèrdua de pes, així com en aquelles dietes saludables, està compost bàsicament de sègol. És molt més lleuger que una simple biscota, però conté carbohidrats saludables i múltiples nutrients.

L’original es va crear a Suècia a principis del segle XX i era una simple mescla de sègol i sal, encara que en l’actualitat com tot, ha anat evolucionant i podem trobar-lo amb diferents sabors i tota mena de llavors, com el sèsam.

Entre les seves propietats trobem:

– Ajuda a cremar greixos per les seves baixes calories.

– És apte per a diabètics a causa del seu baix índex de sucre

– És molt saciant.

– Afavoreix la digestió per la gran quantitat de fibra que conté.

Amb aquest tipus de pa, es poden elaborar multitud de snacks o aperitius lleugers, untant-lo per exemple amb formatge fresc, alvocat o hummus.