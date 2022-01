Primers passos del nou any 2022

Les festes poden esdevenir una època estressant per a moltes persones. La sobrecàrrega de tasques, els balanços personals, els compromisos personals i laborals solen ser exigents i poden provocar un estat d’esgotament.

Són dates particulars que poden mobilitzar emocions, sentiments de nostàlgia, records…

Quan s’està esgotat, és fonamental escoltar-se. És necessari donar-se un respir, descansar, recuperar les forces. Moltes vegades les obligacions i els compromisos fan que es passin per alt els senyals d’esgotament.

Si us sentiu sense forces, descanseu.

Potser aquest any passat, ha estat per a tu un any fantàstic, d’aquells que recordaràs sempre, en què has conegut persones fantàstiques, en què has viscut canvis positius a la teva vida.



O potser, que hagi estat un any que t’agradaria oblidar com més aviat millor; que estiguis desitjant que se’n vagi i començar un any nou perquè hi ha hagut algunes desil·lusions, pèrdues o mals moments.



Però cal pensar que aterra un nou any, que trencarà el calendari i s’allunya el llibre que tanca un altre any,

No és el rellotge ni les dotze campanades finals, qui marca un abans i un després.

És la consciència i el cor de cadascú qui decideix el final del que és vell i l’inici del que és nou.

No és el consum despietat de dolços ni de licors, cosa que delata el nivell de la felicitat.

És la pau interna la que, sense necessitat de tant, ens fa ser i estar sempre dolços amb els altres.

Visquem sense tantes regles; deixem que la vida ens sorprengui i acceptem que tot el que ens passi serà per a bé.

Que això recull una nova oportunitat per ser millors, per intentar complir els nostres somnis, arribar a les metes traçades i assolir els objectius ideats.



El meu compromís en aquest any serà seguir fent els meus articles, per al FORUM.ad si ells estan contents, per a tots els meus lectors, i per a les persones que em porten a un gran aprenentatge personal, tant com aquest any 2021, el que és dolent i dur em va servir per aprendre i allò bo per millorar, perquè mai cal conformar-se i sempre cal canviar allò que es pugui millorar, començant per un mateix.



Que aquest any nou ens espera, amb els seus llums d’esperança, encara que el virus no es mudi, amb infinits murs i multituds de problemes, renovem la confiança, brindem amb les nostres copes i caminem segur, per un any 2022 on poder trobar una solució, la humanitat del COVID-19 i ofereixi per a tothom molta salut, prosperitat i benestar.