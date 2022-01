Com augmentar la motivació dels treballadors

És cert que el principal factor que motiva als treballadors en una empresa és el salari, perquè és el que ens permet cobrir les nostres necessitats més bàsiques. No obstant això, segons un estudi fet per l’Harvard Business School, al cap de tres mesos d’una pujada salarial, l’empleat comença a perdre la il·lusió i la motivació cap al treball, per la qual cosa òbviament, hi ha altres factors que influeixen, com pot ser la necessitat de pertinença a un grup o sentir-se reconegut i satisfet professionalment.

Els treballadors són el principal motor d’una empresa: tenir-los satisfets es tradueix en un increment de la productivitat i també de la qualitat del servei que s’ofereix. És per això que els empresaris han de vetllar per crear un bon ambient de treball i fer que els seus treballadors donin sempre el màxim d’ells mateixos. I això s’aconsegueix, entre altres, amb actituds com aquestes: