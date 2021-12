El número de telèfon real del Juego del Calamar: una oportunitat perduda

L’any 2003, i en un episodi de la catorzena temporada de la sèrie d’animació Els Simpson, Homer (el personatge principal) revela la seva adreça de correu electrònic: amanterechoncho@aol.com. Prèviament, Matt Selman, el guionista d’aquell episodi, havia registrat aquest compte (la que realment està registrada és ChunkyLover53@aol.com, que correspon a la versió original americana), i després de l’emissió va poder comprovar com en pocs minuts, la seva safata d’entrada s’omplia de missatges dirigits a Homer (com si aquest fos una persona real) i a Matt Groening, creador de la sèrie.

En aquella època, la narrativa transmèdia encara era poc coneguda, malgrat que la saga de films Matrix – estrenada el 1999 i que el 2003 tindria la seva continuació -, ja esbossava una primera anotació del que avui dia vivim amb major intensitat, però que no s’explota completament.

Una bona oportunitat perduda per a conrear aquest art l’han tingut en l’exitosa (i no exempta de polèmica) sèrie coreana El juego del calamar, que podem veure a la plataforma Netflix.

En la sèrie, les persones convidades a participar en el joc, reben una targeta amb un número de telèfon. És de suposar que, per a fer-ho més versemblant, els responsables de la sèrie hagin inclòs un número en format estàndard de número telefònic de Corea del Sud, però el seu primer error ha estat no comprovar que aquest número existís prèviament, la qual cosa ha provocat que, després de rebre una allau de trucades i missatges dels seguidors de la sèrie, la posseïdora d’aquest número hagi sol·licitat que s’elimini d’alguna forma de la sèrie, la qual cosa, segons la productora es farà amb postproducció digital.

La segona oportunitat perduda per la productora i l’equip de realització, ha estat la de la narrativa transmèdia, que hagués pogut portar a involucrar de forma activa al públic en l’esdevenir de la sèrie, o a organitzar esdeveniments amb ells.

Avui dia, qualsevol productor de continguts audiovisuals ha de ser prou espavilat per a saber que qualsevol forma de contacte que exhibeixi en les seves creacions, serà aprofitada per algú per a intentar posar-se en contacte. Aprofitar aquesta circumstància per a generar ‘engagement’ entre l’obra i els seus seguidors, obrint amb això la porta a noves oportunitats, noves narratives, i fins i tot spin-off i derivats d’aquest contingut.

El juego del calamar ha perdut, doncs, una excel·lent oportunitat en aquesta àrea.

