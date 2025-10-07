Espot exposa les mesures impulsades pel Govern en matèria d’habitatge i de millora de la qualitat de vida de la gent gran

Mig miler de persones, entre gent gran de totes les parròquies i una nodrida representació d’autoritats, han assistit a la celebració anual de la Festa Magna, que enguany s’ha dut a terme, de nou, a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. L’acte ha comptat amb la participació de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluis Serrano –que ha concelebrat una eucaristia prèvia al Santuari-Basílica de Meritxell–, el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat; les ministres d’Afers Socials i Salut, Trini Marín i Helena Mas, i els cònsols de les diferents parròquies.
Durant la intervenció prèvia al dinar, el cap de Govern ha reivindicat que les polítiques socials i de salut són una de les prioritats principals de l’acció dels diferents ministeris, especialment dels de Salut i Afers Socials.
En l’àmbit residencial, Espot ha relatat que el Ministeri d’Afers Socials continua treballant per a augmentar el nombre de places concertades de caràcter públic als centres sociosanitaris, que actualment ascendeixen a 270. El cap de Govern també ha explicat la importància de treballar en col·laboració amb els comuns i el sector privat, com és el cas dels pisos amb suport per a la gent gran engegats a Sant Julià de Lòria a través de la Fundació Laurus, i ha afirmat que els ministeris encarregats de l’Habitatge i d’Afers Socials treballen perquè una part dels pisos del parc públic d’habitatges a preu assequible també es puguin destinar a aquest col·lectiu.
Pel que fa a polítiques que fomenten la qualitat de vida a la mateixa llar i que retarden la dependència més greu, el Govern ha continuat reforçant el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) amb la contractació de cinc persones noves, la qual cosa ha permès, segons Espot, ampliar els serveis i recursos disponibles, i eliminar les llistes d’espera en aquest àmbit.
També en matèria d’afers socials, en declaracions posteriors a la premsa, la ministra Trini Marín ha anunciat que, justament, aquest dimarts s’ha formalitzat l’adhesió d’Andorra al projecte Radars, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials. Aquest programa crea xarxes de veïns, comerciants, voluntaris i professionals per a detectar situacions de vulnerabilitat i oferir suport. “Així donem resposta a les persones que es troben en situacions de solitud no desitjada”, ha expressat Marín.
Finalment, en l’àmbit de la salut, Espot ha exposat que el Ministeri treballa en l’ampliació de l’oferta de podologia, establint un circuit alternatiu a l’existent als centres d’atenció primària, gestionats pel SAAS, a través de la col·laboració amb el Col·legi oficial de podòlegs, “per a respondre així a necessitats que reclameu des de la Federació de la gent gran”.