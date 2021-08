El nou curs de les activitats esportives d’Andorra la Vella ofereix una quarantena d’activitats

El curs 2021-2022 de les activitats esportives d’Andorra la Vella ofereix una quarantena d’activitats de disciplines diferents per a infants, joves, adults i sèniors. El nou curs, que arrenca aquest setembre amb l’inici del curs escolar, proposa tota mena d’esports col·lectius i individuals, des de bàsquet, futbol, rugbi o hoquei, fins a arts marcials, natació, atletisme, pàdel, patinatge sobre rodes, ball, fitness, gimnàstica artística, boxa, ioga, o ciclisme. Per a la gent gran, a més de les activitats presencials, es dona com a novetat l’opció de fer classes dirigides de gimnàstica des de casa seguint les activitats que s’ofereixen de manera virtual.

El programa d’activitats es duu a terme mitjançant la col·laboració de les 45 entitats esportives amb activitat a Andorra la Vella.

Les inscripcions per participar en les propostes d’aquest nou curs s’obren aquest 1 de setembre, i es poden formalitzar als mateixos clubs i al Centre Esportiu dels Serradells.

El curs passat, les activitats van registrar una mitjana de 1.500 usuaris setmanals (escoles esportives, activitats per a joves i adults i sèniors).

Consulteu aquí el llibret amb horaris, tarifes i informació sobre les diferents activitats esportives.