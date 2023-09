El nou Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga acollirà un centre social

Joan Talarn -tercer per l’esquerra- visitant les obres del nou Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga (Diputació de Lleida)

El president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyat del diputat Marc Baró, ha visitat aquest dimarts el municipi de Sant Esteve de la Sarga, a la comarca del Pallars Jussà. Talarn ha estat rebut pel seu alcalde, Jordi Navarra, amb qui ha visitat les obres que s’estan fent al nou ajuntament, acompanyat de regidors del municipi; l’arquitecte municipal; l’arquitecte de la Diputació, i el constructor de l’obra.

Concretament, ha comprovat, de primera mà, els terminis d’execució de les obres de rehabilitació integral i canvi d’ús de l’antiga casa de la mestra ubicada al nucli antic i actualment en desús per tal de convertir-la en la nova casa consistorial i centre social del municipi. La previsió és que les obres finalitzin a principis de l’any 2024.

L’espai, concebut amb tres plantes, destina la planta baixa a una recepció, un magatzem i un elevador. A la primera planta es projecten els espais principals de l’Ajuntament, o sigui, l’espai de treball i d’atenció al públic, sala de plens, una sala polivalent que actua al mateix temps com a local social, que també serà d’ús per als treballadors interns de l’Ajuntament. Per últim, una planta altell alberga l’arxiu i els espais necessaris d’emmagatzematge del consistori. El projecte compta amb un pressupost d’adjudicació de 290.769,05 euros.

Joan Talarn ha destacat que era essencial que, per a aquest mandat, tots els municipis tinguessin ajuntament. “El que no podria ser és que Sant Esteve, que va perdre l’ajuntament en un moment determinat, estigués sense seu per al consistori. Vam estar treballant amb l’alcalde per a veure com podíem recuperar aquest espai”. Ha recordat que també serà un espai de trobada de tot el municipi. “Si volem que la gent es quedi als municipis, han de tenir els espais i el serveis necessaris”.

D’altra banda, respecte a la nova carretera de Guàrdia a Moró, ha explicat que el procediment està en tràmit d’expropiacions, i que quan finalitzi aquest termini ja s’iniciaran les obres, donat que el projecte constructiu ja està molt avançat.

De la seva banda, Jordi Navarra ha explicat que confia que la part de centre social ajudarà a apropar serveis als veïns i a organitzar activitats socials.