Andorra la Vella: Torna l’espai de diàleg per a famílies d’adolescents al Rusc

Torna l’espai de diàleg per a famílies al Rusc (Comú d’Andorra la Vella)

El Rusc, del Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, tornarà a acollir l’espai de diàleg per a famílies d’adolescents a partir d’aquest dimecres, 27 de setembre. Es tracta d’una trobada que es realitzarà regularment un cop al mes i que s’emmarca en el projecte ‘Trobem-nos’, on es realitza una sèrie d’activitats per als joves i dirigides per Yolanda Blanco, psicòloga infantojuvenil del CRAC (servei impulsat pel Servei de Joventut i l’àrea de salut mental del SAAS).

L’Espai de diàleg per a famílies té l’objectiu de resoldre els neguits i els dubtes que puguin sorgir en la convivència. Així, durant la trobada, els participants podran treballar de forma conjunta i col·lectiva, connectant així les diferents famílies perquè puguin trobar solucions i intercanviar informació, arribant a crear un espai de suport.

Per a poder participar en aquest espai, les persones han de traslladar de forma prèvia i anònima les preguntes que tinguin mitjançant un enllaç. Durant la trobada, els participants oferiran respostes o solucions que considerin, per tal de posar-les en comú i valorar-les. Aquesta dinàmica es fa servir habitualment amb els adolescents sota el nom de “Preguntes anònimes”, i pretén donar un espai de seguretat per a compartir inquietuds i neguits, així com experiències per tal d’aportar una solució.

La primera trobada es realitzarà dimecres, 27 de setembre, a les 20 hores, al Rusc, a l’espai d’informació i dinamització per a joves situat al primer pis de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Les següents tindran lloc el 25 d’octubre, el 22 de novembre i el 20 de desembre.





‘Trobem-nos’, l’espai de reflexió per a joves

L’espai de diàleg per a famílies d’adolescents s’emmarca dins del projecte ‘Trobem-nos’, una proposta del Servei de Joventut dirigida als joves per tal de donar-los eines per a gestionar diferents aspectes de la seva vida. El passat dimecres, 13 de setembre, va arrancar amb ‘Expressart’. La primera xerrada va tractar l’ansietat amb ‘Ecoansietat, l’art i les preguntes a l’Antropocè’, i seguirà el dimecres, 4 d’octubre, amb ‘I tu, què hi veus? La mirada fotogràfica’.

Seguidament, se seguirà amb el projecte ‘Ansie… Què?, el dimecres 8 de novembre, amb ‘Mengem o ens alimentem? El que mengem pot influir en la nostra salut mental?’. Continuarà el 6 de desembre amb ‘Que els exàmens no et rallin!’. Finalment, cada dimecres el Rusc ofereix un espai de relaxació, de 15.30 a 16 hores, per tal que els joves puguin desconnectar.





Consultar el programa complet de ‘Trobem-nos’ aquí.