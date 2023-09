Mantenir els vols amb Madrid costarà 80.000 euros més

Un avió a l’aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

La continuïtat d’Air Nostrum com a operadora dels vols amb Madrid suposa un increment d’uns 80.000 euros en l’aportació del Govern. Les negociacions per a renovar el contracte per un any estan encaminades i aquesta és la voluntat de les parts. Si finalment es confirma, caldrà augmentar la dotació que aporta el Govern, cosa que ja es preveu en el contracte base que, s’ha de recordar, és renova cada any.

En aquest sentit, es preveuen variables com l’augment de preu del combustible, que en el darrer any ha estat del 25%, i la pujada de sou del personal de l’aerolinia. Tot plegat suposa augmentar en uns 80.000 euros l’aportació màxima establerta al contracte, que ara és de 830.000 euros, tot i que seria en el cas extrem que l’ocupació dels vols fos mínima.

Malgrat que enguany no s’estan assolint les xifres de passatgers del 2022, ja fa unes setmanes que es van superar les previsions. En qualsevol cas, el Govern encara no ha confirmat la decisió i dijous hi va haver una reunió amb la participació dels departaments de Transport i de Turisme per a valorar el funcionament del servei, que per a l’executiu és millorable. Sobretot pel que fa a les anul·lacions de vols per motius tècnics, que aquest any s’han incrementat.

També es va tractar si calen noves rutes o la tan comentada tercera freqüència amb Madrid. En el decurs del primer semestre s’ha registrat gairebé un miler menys de passatgers que en el mateix període del 2022. Segons la companyia es deuen, majoritàriament, a condicionants meteorològics.