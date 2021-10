El nou abonament de 30 euros per al transport públic incrementa la utilització

El primer mes d’ús del nou abonament mensual a 30 euros per a fer viatges il·limitats arreu del país amb les línies de transport regular ha consolidat els usuaris i ha impulsat un increment de la utilització de l’autobús. Així ho marquen les dades recollides pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa i entre l’1 i el 30 de setembre d’enguany, primer termini complert que permet comparar les dades registrades respecte anys anteriors.

Així, i entrant en detall, durant tot el mes de setembre s’han venut un total de 2.080 abonaments mensuals de 30 euros. Aquesta xifra representa un increment exponencial, gairebé deu vegades més, respecte al nombre d’abonaments mensuals venuts el 2019 (264) i el 2020 (201). Per tant, l’entrada en vigor del nou abonament ha representat un 688% més d’adquisició d’aquest tipus de tiquets respecte al setembre del 2019, any comparable, ja que no hi havia restriccions associades a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

De manera paral·lela a l’increment dels abonaments mensuals venuts, també s’ha registrat un augment de la utilització del transport públic amb un 8,7% més dels viatges registrats el setembre del 2021 respecte al mateix mes del 2019. Així, durant el mes de setembre d’enguany s’han registrat un total de 236.946 viatges de les línies del servei del transport públic, mentre que la xifra el setembre del 2019 va ser de 217.982. El percentatge encara és més gran si es compara amb els viatges registrats el setembre del 2020 (201.806), amb afectació per la crisi sanitària.

Les dades registrades durant el primer mes de funcionament de l’abonament, impulsat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, evidencien la fidelització dels usuaris del transport públic, ja que molts dels usuaris han optat per canviar el seu tiquet habitual per adquirir el nou abonament mensual així com un increment de la utilització del servei.