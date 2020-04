El neobanc d’Andbank España arriba a un acord amb el portal idealista per a la subrogació d’hipoteques

El neobanc premium MyInvestor, el principal accionista del qual és Andbank España, ha arribat a un acord amb el portal immobiliari idealista per a impulsar la seva oferta de subrogació hipotecària de primer i segon habitatge, assumint, a més, les despeses de constitució de la hipoteca.

El banc digital oferirà els seus serveis de finançament als usuaris del marketplace immobiliari més important del sud d’Europa que vulguin canviar la seva hipoteca d’entitat o contractar una nova a Espanya. Amb aquesta aliança, MyInvestor i idealista estrenen un canal permanent de comunicació per al monitoratge i el seguiment de les sol·licituds d’informació dels usuaris del portal.

Núria Rocamora, co-ceo de MyInvestor, assenyala que “l’aposta per impulsar la subrogació hipotecària arriba en un moment econòmic en el qual retallar despeses i incrementar l’estalvi és diferencial per al futur de moltes famílies. idealista es converteix així en una peça clau per fer arribar aquest missatge a tots els ciutadans”.

La directiva explica que “la majoria dels espanyols que van comprar el seu habitatge entre 2009 i 2017 van signar el seu préstec amb un tipus d’interès superior al que ara ofereix MyInvestor. El canvi d’entitat els permetria millorar les condicions de la seva hipoteca. Els clients del neobanc digital s’estalvien fins a 20.000 euros en canviar la seva hipoteca de banc al llarg de tota la vida del préstec”.

Compromís de millorar les assegurances un 30 %

A més, MyInvestor es compromet a millorar el preu de qualsevol assegurança de llar o vida dels clients que se subroguin, atès que les assegurances de MyInvestor presenten, de mitjana, un preu d’un 30 % inferior a les primes de banca-assegurances per a hipoteques, segons un estudi intern de l’entitat.

Al costat d’això, MyInvestor es fa càrrec de la comissió de subrogació (comissió de desistiment), que la nova Llei Hipotecària va limitar al 0,25 % amb caràcter retroactiu.

Ni les subrogacions ni les noves hipoteques de MyInvestor apliquen comissions d’estudi, obertura, cancel·lació parcial ni de canvi de condicions. Totes les despeses de formalització –notaria, registre i taxació- són a càrrec de MyInvestor.

Les hipoteques de MyInvestor requereixen una taxa d’esforç màxima dels clients del 30 %, és a dir, el percentatge dels ingressos que es destini al pagament de la hipoteca, juntament amb la suma de tots els préstecs que tingui, no pot superar aquesta xifra. MyInvestor finança un màxim del 75 % del valor de taxació.

MyInvestor protagonitza d’una de les majors rondes de capital del sector fintech

El neobanc digital va protagonitzar a la fi de desembre una de les majors rondes de finançament del sector fintech espanyol fins avui, en captar 20 milions d’euros.

Amb aquesta operació, Andbank España va donar entrada en el capital de MyInvestor a un grup d’inversors, entre els quals figuren AXA España i El Corte Inglés Assegurances, amb el 25 %. Andbank España, per part seva, manté el control amb el 75 % del capital.

L’èxit d’aquesta operació, que va tenir l’assessorament de “Crea Inversión”, confirma la confiança d’inversors qualificats en el model de negoci de MyInvestor, firma que, en molt poc temps, s’ha fet un buit en el mercat financer digital espanyol. La seva xifra de negoci supera els 300 milions d’euros i té més de 22.000 clients.

El seu aparador de productes inclou 160 fons de gestió activa (Fons Plus) de les principals gestores nacionals i internacionals, més de 60 fons indexats de Vanguard, iShares i Amundi, Fons Estratègics (fons de fons per a cinc perfils de risc) i 65 plans de pensions de 25 gestores diferents. Ofereix una competitiva oferta hipotecària per a préstecs nous i subrogacions, i un compte remunerat a l’1 %.

MyInvestor opera com a agent bancari d’Andbank España i està supervisat pel Banc d’Espanya i la CNMV. Està adscrit al FOGAIN (Fons de Garantia d’Inversions) i al Fons de Garantia de Dipòsits Español.