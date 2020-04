Els test d’anticossos estan a punt de creuar la frontera i el cribratge s’iniciarà dimecres

El minIstre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que els test d’anticossos van iniciar el viatge ahir des de la Xina i que aquesta tarda ja estaven viatjant des de Barcelona cap a Andorra, per la qual cosa estan a punt de creuar la frontera. Això permet engegar l’operativa per fer el doble cribratge poblacional que realitzarà les primeres proves el dimecres.

Durant el cap de setmana s’iniciarà l’estudi científic i es realitzaran les proves de sensibilitat i especificitat, a principis de setmana s’espera que es pugui començar a contactar amb les persones que s’han inscrit per sotmetre’s al test i dimecres es practicaran les primeres proves. Els primers a passar el test seran els voluntaris que treballaran en els Stop Labs, tal i com ha recordat el titular de Salut.

Segons ha informat el ministre Portaveu, Eric Jover, fins al moment s’han inscrit 47.000 persones, i per tant és “un percentatge que comença a ser molt significatiu” i supera el 60% de la població. En aquest punt, Martínez Benazet ha recordat que es tracta d’una prova que no ha fet ningú més i que el Govern té l’ambició d’arribar “com més enllà millor”. Així, el desitjable seria que se sotmetés a la prova la major part de la població possible, pel que “intentarem sensibilitzar tothom” perquè hi participi.

En aquest punt, el ministre de Salut ha recordat que els resultats d’aquest estudi donarà informació sobre l’evolució de l’epidèmia, que, a part de ser d’interès científic per a la comunitat internacional, també “donaran una altra eina” per anar adoptant les decisions en la transició del confinament de tota la població cap al confinament selectiu dels casos positius i els seus contactes.

La primera ronda del cribratge durarà 10 dies i passades dues setmanes s’iniciarà la segona volta. Les inscripcions es poden fer a través de la plataforma digital creada per al control de la malaltia. Els ministres han assegurat que hi ha “marge de temps” per inscriure’s.