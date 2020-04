El cap de Govern respondrà a les preguntes de la ciutadania sobre l’emergència sanitària de la COVID-19

El cap de Govern, Xavier Espot, respondrà aquest dissabte a les 20 hores a les preguntes que li adreci la ciutadania relacionades amb la situació generada per la COVID-19 al país. Un cop aprovats els dos paquets de mesures econòmiques i socials per pal·liar la situació d’emergència sanitària, Espot atendrà les consultes i preocupacions de les ciutadanes i els ciutadans per respondre-les personalment.

Les persones que vulguin fer arribar les seves consultes ho poden fer a través del correu electrònic habilitat especialment per aquesta ocasió: preguntes@govern.ad. Les qüestions enviades han d’anar identificades amb nom, cognoms i número de cens. Aquesta adreça estarà operativa des d’aquest divendres a la tarda fins demà dissabte a les 17 hores. Un cop passat aquest termini, el correu electrònic deixarà d’estar operatiu.

La voluntat és donar resposta a totes les preguntes que puguin fer arribar les ciutadanes i els ciutadans. Xavier Espot respondrà a aquelles qüestions que siguin d’interès general; així doncs cal evitar preguntes que facin referència a casos particulars. No es contestarà la mateixa pregunta diferents cops; de les qüestions que arribin sobre la mateixa temàtica es donarà curs a la que hagi arribat primer.

El cap de Govern respondrà durant una hora les diferents qüestions. La compareixença es podrà seguir en directe per RTVA. En cas que durant aquesta hora no es puguin contestar totes les peticions, es buscarà la manera de donar-los resposta per les vies oficials. Durant la compareixença es llegirà el nom i cognoms de la persona i la seva pregunta (en cap cas el numero de cens) amb l’objectiu de poder donar una resposta més personalitzada.