El musical “Alícia al vaixell de les meravelles”, al Cicle Cultural Encamp

In: Cultura i Oci
El cartell anunciant l'espectacle (Comú d'Encamp)
“Alícia al Vaixell de les Meravelles”, de Trencadís Produccions, és un espectacle musical que explora el tema universal del viatge i l’adaptació a través de dues històries entrellaçades. Per una banda, el viatge real que recorda el iaio Cristóbal, qui als anys 60 va partir des de Cuba cap a Europa cercant la llibertat, i per altra banda, el viatge imaginari que fa la seva neta, Alícia, a través de la lectura d’Alícia al País de les Meravelles. El musical se celebrarà el proper dissabte, 7 de març, a les 17 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i està recomanat per a infants a partir de 6 anys. 

El Cicle Cultural Encamp -on s’emmarca aquest espectacle- acull una programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, amb un conjunt de propostes aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener fins al juny hi ha esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals o espectacles contemporanis.

