El musical “Alícia al vaixell de les meravelles”, al Cicle Cultural Encamp

“Alícia al Vaixell de les Meravelles”, de Trencadís Produccions, és un espectacle musical que explora el tema universal del viatge i l’adaptació a través de dues històries entrellaçades. Per una banda, el viatge real que recorda el iaio Cristóbal, qui als anys 60 va partir des de Cuba cap a Europa cercant la llibertat, i per altra banda, el viatge imaginari que fa la seva neta, Alícia, a través de la lectura d’Alícia al País de les Meravelles. El musical se celebrarà el proper dissabte, 7 de març, a les 17 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i està recomanat per a infants a partir de 6 anys.
El Cicle Cultural Encamp -on s’emmarca aquest espectacle- acull una programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, amb un conjunt de propostes aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener fins al juny hi ha esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals o espectacles contemporanis.