S’obre la convocatòria de les subvencions per a projectes d’empreses i entitats que promouen la igualtat de gènere

Coincidint amb la commemoració del Dia internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, el Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a empreses i entitats sense ànim de lucre que promouen projectes d’igualtat de gènere. La partida prevista al pressupost del 2026 per a aquests ajuts és de 70.000 euros. Aquests ajuts, que es convoquen per setena vegada i que estan destinats a entitats legalment constituïdes a Andorra, tenen la voluntat de finançar projectes, programes o actuacions en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la prevenció de la violència de gènere dins del territori andorrà.
Les empreses o entitats interessades poden descarregar gratuïtament el plec de bases a www.etramits.ad. En cas de necessitar informació complementària poden dirigir-se a la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. Els projectes s’han de presentar a través de la Seu electrònica del Govern i la data límit de presentació és el 10 d’abril.