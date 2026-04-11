El Museu Diocesà d’Urgell se suma al Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics amb una visita guiada als “Racons amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell”

El Museu Diocesà d’Urgell participa enguany en la celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, una iniciativa promoguda pel Comitè Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS), que té lloc cada any el 18 d’abril. Aquesta jornada té com a objectiu posar en valor la riquesa i la fragilitat del patrimoni cultural, així com fomentar-ne el coneixement i l’estima entre la ciutadania. Monuments, llocs històrics i paisatges culturals formen part essencial de la identitat col·lectiva, i aquesta efemèride convida a reflexionar sobre la seva preservació.
El lema d’aquesta edició, “Patrimoni viu i resposta d’emergència”,vol reconèixer la tasca de totes aquelles persones que treballen en la conservació i protecció del patrimoni cultural en totes les seves dimensions: material, immaterial i natural.
Amb motiu d’aquesta celebració, el Museu Diocesà organitza una visita guiada especial sota el títol “Els racons amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell”. Aquesta proposta, iniciada l’any passat, ofereix als visitants l’oportunitat de descobrir espais poc coneguts de la Catedral. La visita tindrà lloc el mateix dissabte, 18 d’abril, a les 12 hores, i serà gratuïta. Per a participar-hi, és imprescindible fer reserva prèvia trucant al 973 353 242 o bé enviant un correu electrònic a info@museucatedralseudurgell.org. Així mateix, es recomana estar en bona forma física.
A partir del dimarts, 28 d’abril, a les 16:30 hores, tornaran les visites regulars als “Racons amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell”.