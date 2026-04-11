Conductora ferida en un sinistre de trànsit a Santa Coloma

Segons informa el servei de Policia, aquest divendres a la tarda, es va registrar un accident de circulació al punt quilomètric 4 de la carretera general número 1 (CG-1), al terme de Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. L’esmentat sinistre de trànsit es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del succés a les 17:45 hores d’ahir.
Val a dir que en l’incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta de dos turismes amb matrícula del Principat d’Andorra que circulaven per la via. La Policia ha assenyalat que la conductora d’un dels vehicles, una dona de 36 anys, va resultar ferida en l’accident.