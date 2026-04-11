Inauguració de l’exposició “L’harmonia dels elements i el joc de la vida”, d’Ana Antolínez

El Grup Creadors La Xarranca ha informat sobre la inauguració de l’exposició “L’harmonia dels elements i el joc de la vida” de l’artista, Ana Antolínez, que tindrà lloc el proper dimarts 14 d’abril, a les 19.00 hores, a la sala d’exposicions L’Institucional, seu de l’entitat, al Parc Central. L’exposició es podrà visitar del 14 al 30 d’abril durant els horaris habituals del local.
Aquesta proposta artística presenta una sèrie de monotips juntament amb una col·lecció de joies, peces úniques fetes a mà, que dialoguen entre si per a explorar l’equilibri dels elements i el joc simbòlic de la vida. L’obra convida l’espectador a endinsar-se en un univers poètic i sensorial, on matèria i forma es relacionen de manera subtil i evocadora.
Totes les obres i peces estaran a la venda, i la recaptació es destinarà a l’Associació Andorrana contra el Càncer.
Amb aquesta mostra, el Grup Creadors La Xarranca reafirma el seu compromís amb la promoció i difusió dels artistes, generant espais de trobada entre creadors i públic, i fomentant el diàleg cultural dins el territori.
La inauguració és oberta al públic.