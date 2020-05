El Museu Diocesà d’Urgell s’afegeix a la celebració del Dia Internacional del Museus

<  >Text i vídeo Bisbat d’Urgell

El Museu Diocesà d’Urgell es va unir a la celebració del Dia Internacional dels Museus a través de l’activitat organitzada per la Generalitat de Catalunya, participant en una iniciativa digital de divulgació del patrimoni. Les portes dels museus estaven tancades, i amb tot, es van poder visitar de manera virtual, amb el projecte “OBRIM FINESTRES” en el qual van participar 76 museus de Catalunya.

La peça triada per donar a conèixer han estat les lipsanoteques que es guarden al Museu des dels anys 60 del segle XX, quan en fer les obres de restauració de l’altar es van trobar a l’interior de l’altar romànic, aquests receptacles en els que s’hi dipositaven relíquies. La conservadora del Museu, Sra. Teresa Font, i la Sra. Carmen Ribó, fan una introducció a aquestes peces i al mateix recinte del Conjunt Catedralici. També es va fer difusió d’aquesta diada als mitjans del Bisbat d’Urgell, felicitant aquest dia tant simbòlic per la cultura.

El 18 de maig, la celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM), el gran esdeveniment que organitza, des del 1977, el Comitè Internacional dels Museus (ICOM) es va fer en l’àmbit digital, majoritàriament, doncs estaven tancats al públic a causa de les mesures empreses arrel de la pandèmia mundial de la COVID-19. Aquest és un dia en el què els museus són els protagonistes i obren les seves portes per oferir una atractiva oferta d’activitats i per sensibilitzar als seus visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat.

Des de la Generalitat de Catalunya es va donar suport a la celebració del DIM 2020, impulsant la realització d’unes iniciatives conjuntes pels museus catalans, en coordinació i amb la col·laboració d’ICOM Espanya i de la resta de les administracions titulars amb responsabilitat en la gestió de museus, i donar visibilitat a la institució museística i tota la feina que estan realitzant durant el confinament i sempre, per mantenir el contacte amb la ciutadania. El lema del DIM 2020 ha estat “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”, un punt de trobada per celebrar la diversitat de perspectives que conformen les comunitats i el personal dels museus.