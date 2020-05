L’Alt Pirineu suma un mes sense noves víctimes mortals per coronavirus

La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ja porta un mes sense comptabilitzar cap nova víctima mortal per coronavirus. Al llarg del primer mes d’aplicació de l’estat d’alarma (entre mitjan març i mitjan abril), 30 persones van perdre la vida a la regió pirinenca (6 d’elles a l’Alt Urgell), però des de llavors no s’ha registrat cap altra defunció, malgrat que hi segueix havent contagis i ingressos hospitalaris.

Del total de decessos, 21 han estat en centres hospitalaris, mentre que a les residències de gent gran n’hi ha hagut 4 (un 13% del total), un percentatge molt per sota de la mitjana catalana. Dues defuncions han estat al domicili de la víctima i les tres restants en altres circumstàncies. En 23 d’aquests casos s’havia confirmat el contagi i els altres 7 presentaven símptomes. Per comarques, la Cerdanya i el Pallars Sobirà no han registrat encara cap mort, tot i que es té constància que almenys 2 veïns de la Cerdanya han mort ingressats en altres centres hospitalaris de referència. A l’Aran hi ha hagut el mateix nombre d’èxitus que a l’Alt Urgell (6). El balanç més negatiu és al Pallars Jussà, on es va detectar un brot en una residència de la Pobla de Segur i hi ha hagut 17 víctimes, tot i que el darrer mes no n’hi ha hagut cap altra.

Pel que fa al nombre de contagis confirmats a l’Alt Pirineu i Aran, fins a data d’avui són 372, mentre que el nombre de casos sospitosos ja ha superat aquesta setmana els dos milers (2.085). Fins ara s’ha donat 172 altes hospitalàries.

Quant al balanç diari del Sant Hospital de la Seu, aquest dimarts el centre urgellenc es manté sense cap ingressat per COVID-19 ni cap cas pendent de resultat. A més a més, aquest dilluns s’ha pogut certificar que han donat negatiu tots els tests realitzats a usuaris i personal de la Residència, actualment ubicats a l’edifici del Seminari Conciliar per motius de seguretat. El mateix ha passat amb el cribatge fet a la plantilla i els membres del Taller Claror. Uns fets que des de l’Hospital valoren com una molt bona notícia. La setmana passada també van donar negatiu totes les proves PCR fetes a la Llar de Sant Josep, 129 en total.

A l’àrea del CAP de la Seu, a data d’avui hi ha 135 persones aïllades als seus domicilis (7 menys que el dia anterior), de les quals 15 són positius confirmats (un més que en el recompte de diumenge), 54 sospitosos i 66 contactes sense símptomes. Ja s’ha donat d’alta 248 veïns i veïnes que havien estat aïllats. Tot i aquesta evolució positiva, el president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, recorda que “el virus encara és entre nosaltres” i per això cal seguir encara les mesures elementals de protecció personal, com ara posar-se la mascareta, mantenir una distància d’almenys 2 metres entre persones i rentar-se les mans sovint. Unes accions, recorda, més necessàries ara que la gent comença a sortir més al carrer.