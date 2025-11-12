51 equips inscrits en el Rally Andorra Històric

Un total de 51 equips, 24 en les modalitats de Velocitat i Velocitat Open i 27 en Regularitat i Regularitat Sport, s’han inscrit en el 54è Rally Andorra Històric, la prova automobilística nacional andorrana per a vehicles clàssics que organitza la Comissió Esportiva ACA Club i que tindrà lloc els propers dies 14 i 15 de novembre amb base a Andorra la Vella.
Entre els inscrits hi destaquen els noms d’alguns antics guanyadors del Rally Andorra, com Gerard de la Casa–Eduard Andueza (Seat Ibiza 2.0 Kit Car, núm. 2), Ferran Font–Claudio Ribeiro Leite (BMW M3 E30, núm. 1) i Carles Santacreu-Guille Santacreu (Opel Ascona i2000 SR, núm. 33), aquest darrer participant en Regularitat Sport. En Velocitat, a més de De la Casa i Font hi ha entre altres Joan Salvans–Marçal Mompió (BMW M3 E36, núm. 3), Toni Riba-Óscar González (Ford Escort RS, núm. 4), Joel Font-Maria Font (Porsche 911 SC, núm. 6), Albert Rodrigo-David Rodríguez (R5 GT Turbo, núm. 5), etc.
També cal destacar el bon rendiment en Velocitat d’un antic guanyador del ral·li en Regularitat: Jonathan Domene-Laia Domene (VW Golf GTI), que junt a Mouloud El Allaoui-Biel Domene (VW Golf GTI) segueixen competint en aquesta especialitat. En la nova categoria Velocitat Open, cotxes que en ser més moderns corren en una classificació específica, destaca l’equip català format per Marc Comas–Carla Salvat (Škoda Fabia RS Rally2), actual Campió de Catalunya de Ral·lis de terra.
En Regularitat cal mencionar el retorn d’un antic guanyador del Rally Andorra, tant de pilot com de copilot, Sergi Giralt, que correrà amb Miguel Ángel Silva (VW Golf GTI). En aquesta especialitat cal comptar amb un pilot andorrà que també sap què és guanyar en aquest apartat: Joan Carrancà, enguany acompanyat de Sílvia March (VW Golf GTI).
L’itinerari compren un recorregut total de 251,25 km, dels quals 69,24 corresponen a 8 trams de velocitat/regularitat en carretera tancada, que s’obtenen de fer dues passades a quatre coneguts trams: Ordino (8,74 km), Fontaneda (8,38 km), Canillo (8,99 km) i Anyós (8,51 km), un autèntic desafiament esportiu per als equips participants. Tots ells hauran de passar les verificacions administratives i tècniques entre les 15 i les 18 hores del divendres, dia 14 de novembre, a l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. Una hora més tard, a les 19 hores, se celebrarà la cerimònia oficial de sortida al Pont de la Rotonda.
Horaris del dissabte 15 de novembre
09:30 – Sortida del ral·li a Andorra la Vella (aparcament Prada Casadet)
09:56 – TC1 Ordino 1 (8,74 km)
11:01 – TC2 Fontaneda 1 (8,38 km)
12:06 – TC3 Ordino 2 (8,74 km)
13:11 – TC4 Fontaneda 2 (8,38 km)
13:49 a 15:24 – Reagrupament-assistència (aparcament Prada Casadet)
16:02 – TC5 Canillo 1 (8,99 km)
16:33 – TC6 Anyós 1 (8,51 km)
17:39 – TC7 Canillo 2 (8,99 km)
18:10 – TC8 Anyós 2 (8,51 km)
18:40 – Final del ral·li a Andorra la Vella (aparcament Prada Casadet)
Tancament de carreteres
• Coll d’Ordino (trams Ordino i Canillo), des de l’Hotel Babot (CS 340) fins al Roc del Quer (CS 240), entre les 9 i les 19 hores.
• Coll de la Gallina (tram Fontaneda), des de la cruïlla de Fontaneda (CS 142) fins al santuari de Canòlich (CS 600), entre les 10 i les 14:30 hores.
• Collada de Beixalís (tram Anyós), des de La Massana (CS 310) i Encamp (CS 210), entre les 15:30 i les 19:30 hores.
La Comissió Esportiva ACA CLUB culminarà amb el ral·li una intensa temporada 2025 a la que cal afegir-hi les quatre curses que han configurat el nou Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya, una intensa activitat esportiva que demostra la força organitzativa del club.
Més informació del 54è Rally Andorra Històric a www.aca.ad.