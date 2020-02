Després de fer història classificant-se per a les semifinals de la Copa per primera vegada en la seva història, l’equip del Principat volia més i tenia entre cella i cella arribar a la gran final però l’Unicaja es creuaria en el camí dels tricolor com ja va succeir en els dos enfrontaments del Top-16 de l’Eurocup en un Martin Carpena tenyit absolutament de verd si no fos pels 200 aficionats del MoraBanc.

L’equip del Principat, patint des del salt inicial, no va tenir cap opció en el seu camí cap a una hipotètica final de Copa. Davant d’un gran Unicaja de Màlaga, molt superior, l’equip d’Ibon Navarro només es posaria per davant en el marcador a l’inici del partit (6-7) després d’un triple impossible de Bandja Sy però els locals es posarien ràpidament les piles davant d’un Andorra molt desencertat. Les sensacions no serien les millors, però els d’Ibon Navarro seguirien dins de partit malgrat el 25-16 al final del primer quart. Però la cosa aniria a pitjor. Un 9-0 de sortida a l’inici del segon quart permetria a l’Unicaja agafar una renda de 20 punts (36-16) que arribarien a ser vint-i-dos (44-22). L’equip de Luis Casimiro, amb un excels Jaime Fernández, seguiria jugant a plaer davant d’un MoraBanc desconegut que reaccionaria tímidament en la recta final del segon quart amb un 4-8 de parcial que els permetria arribar al descans per sota de la barrera dels vint punts (48-30).

Moltes coses hauria de canviar i millorar el MoraBanc en la segona meitat per entrar en el partit i l’equip tricolor, més agressiu, liderat per Clevin Hannah, reaccionaria després d’un 4-10 de sortida que donaria un alè d’esperança (52-40) però els locals tornarien a reaccionar gràcies a l’encert d’Adam Waczynski (61-40). Una diferència que Unicaja gestionaria i ampliaria amb el pas dels minuts en un Martin Carpena que viuria una semifinal molt plàcida davant d’un MoraBanc sense energia que acabaria sumant una dolorosa derrota (92-59) en una Copa que no deixa de ser històrica pel conjunt del Principat.

La propera cita del MoraBanc Andorra arribarà el 29 de febrer en el partit corresponent a la 22a jornada de la Lliga Endesa, a la Bombonera, contra l’Herbalife Gran Canària en directe per Ràdio Nacional i andorradifusio.ad.