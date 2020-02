Els propers dies 21, 22, 23 i 24 de febrer Canillo celebrarà el Carnestoltes. Amb aquest motiu ha previst diversos actes. Pel divendres hi ha prevista la matança del porc a l’edifici Perecaus, una activitat que començarà a les 8.30 h i que es realitza conjuntament amb l’Associació de la Gent Gran de la parròquia. El mateix divendres 21 a les 11.00 h hi haurà la rua de les Escoles i un ball infantil a la plaça del Prat del Riu.

Dissabte se celebrarà a les 16.00 h la penjada de S. M. el Carnestoltes a la plaça de Montaup i acte seguit hi haurpa la tradicional rua dels Arlequins. A la nit hi haurpa ball amb l’orquestra ?Axis Trio? i concurs de disfresses al Mirador del Palau de Gel.

El diumenge ea les 17.30 h hi haurà ball infantil a l’edifici Perecaus, amb coca i xocolata (apte per a celíacs) per als assistents i dilluns a les 17.00 h es farà una botifarraa popular a la plaça del Telecabina i el judici, crema i enterrament de S. M. el Carnestoltes a càrrec del jovent de Canillo, a la mateixa plaça del Telecabina.